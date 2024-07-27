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Paris Olimpiyatları: Açılış töreninde Kore krizi

27 Temmuz 2024

Paris'teki Olimpiyat Oyunları yoğun yağış altındaki törenle başladı. Açılış töreninde Güney Kore'nin isminin Kuzey Kore'yle karıştırılması üzerine Seul'den özür dilendi.

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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları olimpiyat meşalesinin yakılmasıyla başladı.
Olimpiyat ateşini Fransız judocu Teddy Riner ve eski atlet Marie-Jose Perec yaktı.Fotoğraf: Marko Djurica/REUTERS

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri üzerindeki görkemli törenle başladı. Yağışlı havada gerçekleştirilen etkinliğin sonunda olimpiyat ateşi 11 Ağustos'a kadar sönmemek üzere yakıldı.

Hafta boyunca havanın genellikle güneşli olduğu Paris'te açılış seremonisi yağmur altında gerçekleştirildi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, 85 tekne ile geçit törenine katılan yaklaşık 7 bin sporcu ve Sen Nehri etrafında törenleri izlemek için toplanan kalabalığa zor anlar yaşattı. Yine de odak noktasında ışıltılı Eyfel Kulesi'nin olduğu törenler şarkıcı Celine Dion'un performansıyla önemli bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.

Futbolcu Zinedine Zidane ve tenisçi Rafael Nadal Olimpiyat Meşalesini taşıyan isimler arasındaydı
Eski futbolcu Zinedine Zidane, törenler sırasında Olimpiyat Meşalesi'ni şampiyon tenisçi Rafael Nadal'a teslim ettiFotoğraf: Anushree Fadnavis/REUTERS

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, şampiyon tenisçiler İspanyol Rafael Nadal ve ABD'li Serena Williams törenler sırasında Olimpiyat Meşalesi'nin son taşıyıcıları arasında yer aldı. Olimpiyat ateşini Fransız judocu Teddy Riner ile eski atlet Marie-Jose Perec yaktı. Genelde olumlu eleştiriler alan tören için Fransız Le Figaro gazetesi "Sürprizlerle dolu fakat dağınık" yorumunu yaptı.

Açılışa damga vuran yoğun yağış bugün ilk müsabakaların da gecikmesine neden oldu. Açık alanda yapılması planlanan erkekler kaykay yarışması ıslak zeminin çıkaracağı zorluklar nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Paris Olimpiyatları açılış etkinliklerinin yapıldığı Sen Nehri
Açık alanda şehrin farklı noktalarına yayılan seremoninin sanat yönetmenliğini Fransız oyuncu Thomas Jolly yaptıFotoğraf: Kevin C. Cox/Getty Images

Güney Kore ile isim gerginliği

Sen Nehri üzerindeki geçit seremonisi, ufak çaplı bir diplomatik gerginliğe de yol açtı.

Güney Koreli sporcuları taşıyan teknenin yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı olan "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" olarak anons edilmesine Seul yönetimi tepki gösterdi. Törenler için Paris'te bulunan Güney Kore Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Jang Mi-ran Uluslararası Olimpiyat Komitesinden açıklama istedi. Fransa'nın Güney Kore'deki büyükelçiliğine de hatadan duyulan rahatsızlık iletildi.

Güney Kore kafilesini taşıyan tekne Sen Nehri üzerinde
Sen Nehri'ndeki geçit töreni sırasında Güney Kore'nin ismi Kuzey Kore'yle karıştırıldı.Fotoğraf: Miguel MEDINA/AFP/Getty Images

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek hatanın tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Yapılan yanlışlığın Güney Kore halkını şaşırttığını belirten Yoon, görüşmede organizasyonun başarıyla tamamlanması yönündeki dileğini de iletti. Güney Kore Devlet Başkanlığı, Bach'ın ise bu hatadan dolayı özür dilediğini bildirdi.

Olimpiyat Komitesi daha önce de sosyal medya sitesi X üzerinden Korece bir paylaşım yaparak karışıklıktan ötürü özür dilerken bir daha tekrarlanmayacağının garantisini vermişti.

Güney Kore, Paris'te 21 oyunda 143 atletle madalya arayacak. Kuzey Kore ise 2016'daki Rio Olimpiyatları'ndan beri ilk kez yarışacağı oyunlarda 16 atletle temsil ediliyor. Teknik olarak savaş hâlindeki komşu iki ülkenin ilişkileri son yılların en gergin seviyesinde.

Mülteci Takımı'nı taşıyan tekne Sen Nehri'ndeki geçitte
2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden mülteci takımında 36 sporcu yer alıyor.Fotoğraf: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Güney Kore'nin isminin hatalı anons edilmesine ek olarak törenler sırasında Olimpiyat bayrağı da göndere yanlışlıkla ters şekilde çekildi.

DW,Reuters,AFP,AP/MUK,CÖ

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