 Papa Irak′ta Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü | DÜNYA | DW | 06.03.2021

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DÜNYA

Papa Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü

Papa Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü. Yetkililer görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtirken, "bir arada yaşama ve diyalog" mesajları verildi.

Irak Najaf | Besuch Papst Franziskus | Treffen mit Großajatollah Ali al-Sistani

Papa Françesko ile Ayetullah Ali el Sistani

Irak ziyareti devam eden Papa Françesko bugün Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile Necef’te görüştü. Şii lider, Papa’ya “Irak’taki Hristiyanların diğer vatandaşlar gibi barış ve güvenlik içinde yaşaması ve anayasal haklarını kullanabilmesi gerektiğini” söyledi. Şii lider, ülkedeki Hristiyanları ve son yıllarda yaşanan olaylarda adaletsizliğin mağduru olanları korumanın, dini otoritelerin rolü olduğunu belirtti.

Tarihi buluşmada “Bir arada yaşama ve diyalog” mesajları verildi. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa, el Sistani’ye “en zayıf durumda olan ve Irak’ın kanlı zamanlarında en çok zulme uğramış” kesimi savunduğu için teşekkür etti. 90 yaşında ve kıdemli bir din adamı olan Şii lider, nadir de olsa yaptığı politik müdahalelerle Irak’ın mevcut durumunu şekillendiren isimlerden biri.

Necef'teki dini yetkililerin “olumlu” geçtiğini belirttiği buluşma 40 dakika sürdü. Normalde ziyaretçilerini oturarak karşılayan el Sistani’nin Papa’yı kapıda karşıladığı kaydedildi. Bu, nadir görülen bir “ağırlama” olarak görülüyor.

Vatikan, yaptığı açıklamada Papa’nın Şii lidere gerçekleştirdiği “tarihi” ziyaretin, Papa’nın farklı dinler arasındaki “iş birliği ve dostluğu” vurgulaması için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

İki dini liderin buluşması Irak’ta sevinçle karşılandı.

Papa Françesko'nun dört günlük Irak ziyareti dün başladı. Pandemi döneminde ilk kez Vatikan dışına çıkan 84 yaşındaki Papa'yı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi karşıladı. Papa ardından Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Papa Françesko'ya ziyaret için resmi daveti 2019 yılında Irak Cumhurbaşkanı Salih göndermişti.

AFP, AP /AI, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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