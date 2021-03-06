Papa Françesko Musul’da

Irak ziyaretinin üçüncü gününde Musul'a giden Papa Françesko, burada IŞİD kurbanları için dua etti. Pazar sabahı, kentin IŞİD tarafından kontrol edildiği dönemde yıkılan kilisesinin önündeki meydanda Hristiyan cemaati ile bir araya gelen Papa, burada yaptığı konuşmada, "Şayet tanrı, yaşamın tanrısı ise, ki öyle; o halde bizler onun adına kardeşlerimizi öldüremeyiz" dedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Erbil'den Musul'a çok sayıda helikopterden oluşan bir filo ile gelen 84 yaşındaki Papa Françesko'nun söz konusu ziyaretine büyük sembolik önem atfediliyor.

IŞİD, 2014 yılında Musul'u ele geçirmiş ve aynı yılın haziran ayında "Halifelik" ilanını burada yapmıştı. Irak ordusu ise uzun süreli çatışmalar ve uluslararası koalisyonun askeri ve lojistik desteği ile 2017'de kenti yeniden kontrolü altına almayı başarmıştı.

Papa, kilise yıkıntısının önündeki meydanda yaptığı konuşmada ayrıca, "Burada Musul'da, savaşın ve düşmanlığın trajik sonuçları her tarafta görülüyor. Binlerce insanın göçe zorlanması ve katledilmesi, medeniyetin beşiği olan bu yerde kültürel varlıkların harap edilmesi korkunç bir zulüm" ifadesini kullandı.

Irak'ı ziyaret eden tarihteki ilk Papa olan Françesko'nun Musul'dan Irak'ta Hristiyan nüfusun en yüksek olduğu Karakuş kentine geçtiği bildirildi. Papa'nın daha sonra Erbil'de bir futbol stadyumunda yapılacak kitlesel ayini yönetmesi bekleniyor.

2000'li yılların başında yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyanın yaşadığı Irak'ta bugün bu sayı 400 binlere gerilemiş durumda. Son 20 yılda yüzbinlerce Hristiyan, büyük oranda dini saldırılar ve özellikle de radikal İslamcı grupların uyguladığı şiddetten kaçarak ülkeyi terk etti.

dpa,AFP,KNA / ET,SSB

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