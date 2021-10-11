Pandora Papers

ICIJ Direktörü: Siyasetçilerin bu sistemi durdurmak gibi dertleri yok

ICIJ Direktörü Gerard Ryle, Pandora belgelerinin nasıl ortaya çıkarıldığını anlattı. Ellerinde 14 farklı firmadan 12 milyon belge olduğunu söyleyen Ryle, "Suçlular iki veya üç farklı offshore paravan şirket aracılığıyla suçunu örtebilirse, kimsenin gerçekte ne olduğunu asla öğrenemeyeceğini biliyor" dedi.