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Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) paylaştığı yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.
Aldığı ihaleler, teşvikler ve silinen vergi borçları ile gündemden düşmeyen Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz de "Pandora Papers" belgelerinden çıktı. Mehmet Cengiz’in, Uğur Cengiz ile birlikte danışmanlık firması Trident Trust aracılığıyla kurduğu MEFA Cengiz Limited adlı offshore şirket, Britanya Virjin Adaları’nda bulunuyor.
DW Haber'de bugün: Pandora Papers| Offshore şirketleri ortaya çıkan Çalık Holding'in Türkiye'deki faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto: "Vazgeçmiyoruz", AYM'den Suruç katliamında "ihmâl yok" kararı, Erdoğan ve Bahçeli'nin "terörist" açıklamasına hukukçulardan tepki.
ICIJ Direktörü Gerard Ryle, Pandora belgelerinin nasıl ortaya çıkarıldığını anlattı. Ellerinde 14 farklı firmadan 12 milyon belge olduğunu söyleyen Ryle, "Suçlular iki veya üç farklı offshore paravan şirket aracılığıyla suçunu örtebilirse, kimsenin gerçekte ne olduğunu asla öğrenemeyeceğini biliyor" dedi.
DW Haber'de bugün: Pandora Belgeleri | "Erdoğan vergi cennetlerini neden açıklamıyor", Ayşe Özdoğan tutuklandı | Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü?, Pandemide 1 aylık bilanço: "155 bin öğrenci eğitime devam edemedi", Enflasyon 30 ayın zirvesinde: "Yeni zamlar kapıda."