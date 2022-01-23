 Pandemide depresyon vakaları tırmandı | Almanya | DW | 31.01.2022

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Almanya

Pandemide depresyon vakaları tırmandı

Almanya'da pandemi döneminde soğuk algınlığı nedeniyle rapor alan çalışanların sayısında büyük düşüş kaydedildi. Sağlık sigorta kuruluşları, depresyon vakalarının ise rekor seviyelere yükseldiğine dikkat çekti.

Symbolbild WHO Studie Lange Arbeitswoche erhöht das Risiko tödlicher Erkrankungen

Almanya'da sağlık sigorta kuruluşlarının istatistiklerine göre 2021 yılında hasta raporu alanların sayısı belirgin şekilde azaldı. Bu durumda, soğuk algınlığı kaynaklı raporların sayısındaki düşüşün önemli rol oynadığı belirtildi.

5,5 milyon sigortalıyı temsil eden Techniker Krankenkasse (TK), 2021'de üyeleri arasında rapor alanların oranının son sekiz yılın en düşük oranına gerilediğini bildirdi. TK'da sigortalı olanlar arasında rapor alanların oranı 2020'deki yüzde 4,13'ten 2021'de yüzde 3,97'ye geriledi. TK Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas, bu eğilimde soğuk algınlığı vakalarındaki gerilemenin baş rolü oynadığını belirtti. Baas, psikolojik rahatsızlıkların ise yüzde 21,8 ile raporlarda birinci sıraya yükseldiğine dikkat çekti.

Sağlık sigortası kuruluşu DAK da pandemi döneminde evden çalışanların sayısının arttığına işaret ederek evden çalışanlara iş yoğunluğunda sınırlarını zorlamama uyarısı yaptı.

2,4 milyon üyeli DAK'da da rapor alan sigortalıların oranı yüzde 4'e geriledi. DAK, soğuk algınlığı nedeniyle rapor alanların sayısının 2019 yılına göre üçte bir oranında azaldığını bildirdi. Bu durumda pandemi sırasında uygulanan sıkı hijyen önlemlerinin rolüne dikkat çekildi.

DAK verilerine göre koronavirüse  yakalanarak rapor alanların oranı ise 2021'de oldukça düşük kaldı. 100 sigortalı başına ortalama 19 gün rapor alındı. TK ise Covid-19 teşhisi ile rapor alanların sayısında belirgin artış kaydedildiğini, Covid-19 nedeniyle raporlu olunan gün sayısının 2020'deki 26 bin 833'ten 2021'de 37 bin 625'e yükseldiğini bildirdi.

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Depresyon uyarısı: Sınırınızı zorlamayın

DAK'da psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle rapor alanların sayısında ise rekor artış kaydedildi. Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle 100 sigortalı başına 276 günlük rapor yazıldı, raporlarda depresyon teşhisi 108 günle birinci sırada yer aldı. DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, korona pandemisi nedeniyle pek çok kişinin stres ve gerilim altında olduğuna işaret ederek pandemi döneminde depresyon süresinin de uzadığını vurguladı. DAK verilerine göre depresyon teşhisi konulan kişiler ortalama 61 gün rapor aldı. Storm, bu verilerin işveren açısından önemli bir sinyal olduğunu belirtti.

DAK sigortalıları arasında en uzun süre rapor yazılan rahatsızlık, sırt ağrıları ile diğer kas-iskelet sistemi hastalıkları oldu. Rapor yazılan günlerin beşte birinde bu sınıftaki rahatsızlıklar rol oynadı. Ortopedik rahatsızlıklar nedeniyle rapor alanların sayısındaki en büyük artış yüzde 13 ile eğitimciler, yüzde 7 ile hastane çalışanları, yüzde 5 ile yaşlıların bakımında çalışan hemşirelerde gerçekleşti

DAK verilerine göre evden çalışma ve dijital çalışma imkanı bulunan branşlarda raporlu yazılan gün sayısı daha düşük oldu. Ancak sigorta kuruluşu bunda evden çalışanların hasta olmalarına rağmen çalışmaya devam etmelerinin de rol oynadığı tahminini dile getirdi. Bu konuda elde rakamlar olmadığını belirten DAK, evden çalışanların düzenli olarak sınırı zorlamaları durumunda uzun vadeli sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskine girdikleri uyarısı yaptı.

epd/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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