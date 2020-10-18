 ″Pandemi göçmenler için zorlu bir sınav″ | ALMANYA | DW | 19.10.2020

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ALMANYA

"Pandemi göçmenler için zorlu bir sınav"

Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi, göçmenler ve mülteciler için pandemi sürecinin ekonomik açıdan zor bir süreç olduğundan bahsetti. Uyum programlarının sekteye uğramaması gerektiğinin altını çizdi.

Annette Widmann-Mauz

Annette Widmann-Mauz

Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi Annette Widmann-Mauz, korona pandemisinin göçmenler ve mülteciler için ekonomik açıdan daha zorlu bir sınav olduğunu söyledi. Widmann-Mauz "Çoğunlukla pandeminin ekonomik sonuçlarının özellikle hissedildiği perakende, lojistik alanlarında ya da otel ya da restoran işletmelerinde çalışıyorlar. Bunun yanı sıra uyum için önem teşkil eden çoğu program, pandemi nedeniyle ya çok kısıtlı olarak gerçekleştiriliyor ya da hiç gerçekleştirilemiyor" dedi.

Widmann-Mauz, uyum sürecinin koronaya rağmen kesintiye uğramaması gerektiğini söyleyerek Ulusal Uyum Planı'na da dahil edilen "dijital hamleden" bahsetti. Dijital hamle, özellikle kariyerinin başında olan kadınların iş piyasasına daha kolay dahil olabilmeleri için gereken dijital eğitim kurslarını, dil desteğini ve sosyal ağ desteği yaratmak için danışmanlık birimlerini kapsıyor. Bu program ayrıca bireysel uyum süreçlerinin yönetimine verilen dijital desteği de içeriyor.

Almanya'da bugün hükümetin düzenlediği uyum zirvelerinin 12'ncisi yapılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün  korona pandemisinin uyum üzerindeki etkisini görüşmek üzere yaklaşık 40 göçmen derneğinin temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

AFP/ AI,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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