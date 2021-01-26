Pandemi Alman üniversitelerine ilgiyi azalttı

Alman üniversitelerinde öğretim gören yabancı öğrenci sayısı koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük oranda düştü. Federal İstatistik Dairesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Alman üniversitelerine yabancı öğrenci kayıtları bir önceki döneme göre yüzde 28 geriledi. Kaydolan yabancı öğrenci sayısı bir önceki döneme göre 24 bin 700 azaldı.

Buna karşın Alman üniversitelerine kaydolan Alman öğrencilerin sayıları ise yüzde 3 oranında artarak, 46 bin 900 olarak tespit edildi.

Yapılan açıklamada 2020 yaz döneminde yaklaşık 71 bin 600 öğrencinin üniversitelere kaydolduğu belirtilirken, bu sayının 2019 yılına oranla yüzde 10 azalma gösterdiği belirtildi. Bu da yaklaşık 8 bin öğrenciye tekabül ediyor.

İstatistik Dairesi yetkilileri, öğrenci sayısındaki düşüşün pandemi nedeniyle yabancı öğrencilerin Almanya'ya gelememelerinden kaynaklandığını belirtti.

İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yaz döneminde Almanya'daki üniversitelerde 2 milyon 703 bin 100 öğrenci kayıtlı bulunuyor. 2019'da ise bu rakam 20 bin 900 daha azdı.

Almanya'da çok sayıda bölüme sadece kış döneminde kayıt yaptırılabildiği için yaza göre kayıt oranları daha yüksek oluyor.

Türk öğrencilerin durumu

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Alman üniversitelerinde 2019/2020 döneminde 21 bin 910'u üniversitede, 16 bin 992'si teknik yüksek okulda olmak üzere Türkiye'den gelen toplam 38 bin 902 öğrenci kayıtlıydı. Bu sayının 2019 kış dönemindeki Türk öğrenci sayısına kıyasla bin 300 kadar daha az olduğu belirtildi. 2018/2019 döneminde Alman üniversite ve yüksek okullarında Türkiye'den gelen 39 bin 634 öğrenci kayıtlıydı.

dpa,KNA,epd/TY,JD

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