 Pakistan’da uçak kazası: Ölü sayısı 41’e çıktı | DÜNYA | DW | 22.05.2020

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DÜNYA

Pakistan’da uçak kazası: Ölü sayısı 41’e çıktı

Pakistan’ın güneyinde düşen ve yaklaşık 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazından 41 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. En az iki kişinin kazadan sağ kurtulduğu bildirildi.

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Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi‘de düşen yolcu uçağının enkazından şimdiye dek 41 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Açıklamada kazadan en az iki kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.

PIA İcra Başkanı Arşad Malik, pilotun düşüşten kısa bir süre önce kule ile irtibata geçtiği ve teknik bir sorun bildiriminde bulunduğunu söyledi. Malik, pilot ile kule arasındaki görüşmenin uçağın motorundaki bir arızaya işaret ettiğini kaydetti.

Görgü tanıkları Airbus A320 tipi uçağın düşmeden önce havalimanı çevresinde birkaç kez döndüğünü aktardı.

Pakistan Karatschi | Flugzeugabsturz (Reuters/Twitter/Shahabnafees)

Devlete ait havayolu Pakistani International Airlines'ın (PIA) PK8303 sefer sayılı yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki Lahore'den güneyindeki Karaçi kentine gidiyordu. İçinde 91 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan uçak, öğle saatlerinde Karaçi Havalimanı‘na inişten kısa bir süre önce nüfusun yoğun olduğu bir yerleşim bölgesine düştü. Kazada birçok bina yıkıldı, çok sayıda bölge sakini de yaralandı.

Kaza, Pakistan hükümetinin yurtiçi hava trafiğini açmasından bir hafta sonra meydana geldi. Uluslararası uçuşlar ise koronavirüs salgını nedeni ile Mayıs sonuna kadar askıya alınmış durumda.

2016 yılında da PIA’a ait bir yolcu uçağı düşmüş ve kazada yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Dpa, BD/EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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