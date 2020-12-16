Pakistan'da tecavüzcülere idam ve hadım cezası geliyor

Pakistan'da çocuk istismarı ve tecavüz suçlularına yönelik cezaları ağırlaştıran yeni yasa Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından imzalandı. Yasanın yürürlüğe girmesi için dört ay içinde meclisten de onay alması gerekiyor.

Yasa, ağır tecavüz ve çocuk istismarı vakalarından hüküm giyenlere idam ya da kimyasal hadım gibi cezalar öngörüyor. Yasayla ayrıca cinsel suçlarda yargı sürecinin hızlandırılması ve cinsel suçluların yer aldığı bir veri bankası oluşturulması planlanıyor.

Hukuk uzmanları ve aktivistler ise yargı sisteminde iyileştirmelere gidilmeden sadece faillerin cezalandırılmasının yeterli olmayacağı eleştirisinde bulunuyor. Hukukçu Rizwan Khan, yasanın "son derece karmaşık bir soruna çok basit bir çözüm öngördüğü" eleştirisini dile getirirken, İnsan Hakları Komisyonu yasayı "göz boyama" olarak nitelendirdi.

"Hadım tek başına çözüm değil"

Komisyon'un açıklamasında, mahkeme dışı uzlaşma ve mağdurların gözünün korkutulması gibi sorunlarla baş edilmeden kimyasal hadımın çözüm olmayacağı görüşü dile getirildi. Komisyon, Pakistan'da yasaların zayıflığı ve karmaşık yargı süreci nedeniyle faillerin ender olarak ceza aldıklarına işaret ederek pek çok kadının da muhafazakar toplumda yaftalanmamak için suç duyurusunda bulunmaktan kaçındığını kaydetti.

Yeni yasa hazırlığı, ülkede son dönemde büyük infial uyandıran cinsel suçların ardından gündeme gelmişti. Eylül ayında Lahor kenti yakınlarında bir kadının çocuklarının önünde tecavüze uğramasına tepki olarak ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti. Zanlılar yakalanmış, bir polis amirinin kadının da olayda sorumluluk taşıdığına dair sözleri infiale yol açmıştı.

dpa/BK,HS

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