Pakistan'da koalisyon anlaşması sağlandı

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın siyasi rakipleri, seçimlerin ardından başbakanlık için Şahbaz Şerif'i ortak aday olarak belirledi.

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan ve hiçbir parti ya da grubun tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekili çıkaramadığı genel seçimlerin ardından devam eden belirsizlik, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi (PPP) varılan koalisyon anlaşmasıyla sona erdi.

Seçimlerde en fazla sandalye sayısına cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın desteklediği bağımsız adaylar ulaşmıştı. Meclisteki 265 sandalyeden 93'ünü Han'ın desteklediği adaylar kazanırken bir diğer eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N 75, PPL ise 54 vekil çıkarabilmişti.

Ordunun da desteklediği Navaz Şerif'in partisi PML-N ve 2007'de öldürülen eski Başbakan Benazir Butto'nun partisi PPP arasında günlerdir süren koalisyon pazarlıklarında sonuca ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari olacak

İki parti, Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i başbakan adayı olarak belirleme konusunda anlaştı. PML-N ve PPP, Benazir Butto'nun eşi Asıf Ali Zerdari'yi de ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

En az dört daha küçük parti ve bazı bağımsız adaylar da bu koalisyonu destekleyeceğini duyurdu.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, 2022 yılında meclisteki güven oylaması sonucunda görevden düşürülen Han'ın yerine başbakan olmuştu. Şahbaz Şerif yaklaşık 1,5 yıl bu görevde kalmıştı.

Benazir Butto ve Asıf Ali Zerdari'nin oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Genel Başkanlığını yaptığı PPP ile PML-N varılan koalisyon anlaşması, iki partinin lideri tarafından başkent İslamabad'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Şahbaz Şerif ve Bilaval Butto Zerdari, ülkenin yeni başbakanının Pakistan meclisinin bu ay gerçekleştireceği açılış oturumunda yapılacak oylamayla seçileceğini belirtti.

Han'ın partisinden itiraz

Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) dün, seçimleri özgür ve adil şekilde düzenlettirmediği gerekçesiyle Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı'nın görevden alınmasını istemişti.

Desteklediği onlarca bağımsız adayın sandıkta kazandığı hâlde mağlup gösterildiğini öne süren partinin bu iddiası seçim komisyonunca reddediliyor.

Yolsuzluk, devlet sırlarını ifşa etme ve yasa dışı evlilik suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılan Han, Ağustos 2023'ten beri tutuklu.

DW,AP,dpa,AFP/CÖ,BÖ

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