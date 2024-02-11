Pakistan: İmran Han yanlıları seçimi önde tamamladı

Pakistan'da 8 Şubat’ta gerçekleştirilen seçimlerin Pazar günü açıklanan kesin sonuçlarına göre Tutuklu Eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından desteklenen bağımsız adaylar, Ulusal Meclis’te 101 sandalye alarak seçim yarışını önde tamamladı.

Bir diğer eski başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), 75 sandalye ile ikinci sırada, 54 sandalye kazanan Pakistan Halk Partisi (PPP) ise üçüncü sırada yer alıyor.

Hiçbir parti mutlak çoğunluğa sahip olmadığından, ülkede hükümet kurmak için koalisyon görüşmelerine gidilmesi bekleniyor. Siyasi gözlemciler, Pakistan'ın haftalarca sürecek bir siyasi belirsizlikle karşı karşıya kalabileceğini, bundan sonraki süreç açısından, PTI destekli bağımsız adayların alacağı tavrın belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Seçim Komisyonu'nun, nihai seçim sonuçlarını, sandıkların kapanmasından 60 saatten fazla bir süre sonra yayınlaması ülkede hile yapıldığına dair endişelere neden oldu.

Polisten "sert müdahale" uyarısı

Pakistan polisi, Han'ın partisinin seçimlerde hile yapıldığı iddialarını protesto etmek için destekçilerine çağrıda bulunmasının ardından Pazar günü yasa dışı toplantılara sert müdahale edecekleri uyarısında bulundu.

Yetkililer, iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan yasa kapsamında sert önlemler alacakları uyarısında bulundu. İslamabad Polis Teşkilatı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, "Bazı kişiler Seçim Komisyonu ve diğer devlet daireleri çevresinde yasa dışı toplantıları kışkırtıyor. Bu toplantılara karşı yasal işlem yapılacaktır. Toplanma talebinde bulunmanın da bir suç olduğu unutulmamalıdır" denildi.

PTI liderleri, "Seçimlerde hile olmasaydı daha fazla sandalye kazanacaklarını" iddia ediyor. Seçim günü ülke çapında yaşanan ağ kesintisi ve sonuçların yavaş sayılması, ordunun PML-N'nin başarısını garantilemek için süreci etkilediği şüphelerine yol açtı.

PTI Genel Başkanı Gohar Ali Han, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında "Pakistan genelinde seçimler kurnaz bir şekilde manipüle edildi" demiş ve destekçilerini Pazar günü "barışçıl bir şekilde protesto etmeye" çağırmıştı.

AFP, Reuters / AI,ET

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