Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari resmen göreve başladı

Pakistan'da Cumhurbaşkanı seçilen Asıf Ali Zerdari yemin ederek görevine başladı. Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Zerdari, bu göreve ikinci kez seçildi.

Pakistan'da eski Başbakan Benazir Butto'nun cumhurbaşkanlığına seçilen eşi Asıf Ali Zerdari bugün yemin ederek görevine resmen başladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz'in yönettiği, başkent İslamabad'daki cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen yemin törenine çok sayıda siyasetçi ve üst düzey askeri komutan katıldı. Görev süresi beş yıl olan Zerdari, ülkenin 14'üncü cumhurbaşkanı oldu.

Senato, Ulusal Meclis ve dört eyalet meclisinin oluşturduğu seçim kurulu tarafından dün yapılan oylamada oyların 411'ini alan Zerdari, 181 oy alan rakibi Paştunkva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Han Achakzai'yi geride bırakmıştı. Achakzai, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından destekleniyordu.

Pakistan'da 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrasında cumhurbaşkanının birçok yetkisi kısıtlanmıştı. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı sembolik önemi olan bir görev olarak değerlendiriliyor.

Koalisyondaki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) eş başkanlığını yürüten 68 yaşındaki Zerdari bu göreve ikinci kez seçildi. 2008 ile 2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Asıf Ali Zerdari, siyasi hayatı boyunca birçok kez yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla suçlandı, toplamda 11 yıldan fazla cezaevinde kaldı. 2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi olan Zerdari, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarına rağmen her seferinde siyasete geri dönmeyi başardı.

240 milyondan nüfusu olan olan Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimler sonrasında

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi ve farklı siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı Şahbaz Şerif hafta başında bir kez daha başbakan seçilmişti.

AFP, dpa/JD, EC

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