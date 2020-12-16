Pakistan başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarındaki artışın nedenlerine ilişkin açıklamaları ülkede infial yarattı. Han, geçen hafta sonu verdiği bir televizyon röportajında Pakistan’da artan tecavüz vakalarından "kadınların kışkırtıcı kıyafetlerini" sorumlu tutmuştu.

Başbakan, tecavüz vakalarında görülen artışın bir toplumda "bayağılık artarsa" ne olacağının göstergesi olduğunu savunmuştu. Han, kadınlara erkekleri baştan çıkmasını engellemek için kapanmalarını salık vermiş, kadınların peçe ve benzeri giysilerle örtünmesi ve sosyal yaşamda fiziki olarak erkeklerden ayrılması olan "Perde konsepti, baştan çıkarmaları engellemek üzerine kurulu. Herkesin bunun önüne geçecek iradesel gücü yok" diye konuşmuştu.

"Suç tecavüzcünün sırtını sıvazlayan sistemde"

Han’ın açıklamalarına yüzlerce Pakistanlı’nın imza attığı, internette yayımlanan bir açıklamayla tepki gösterildi. Açıklamada, "Suç yalnızca tecavüzcüde ve Han gibilerinin söylemleriyle teşvik edilen kültür de dahil, tecavüzcünün sırtını sıvazlayan sistemdedir" denildi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu da Han’ın ifadelerinden dolayı dehşete düştüklerini ifade etti. Komisyonunun açıklamasında, "(Han’ın açıklamaları) tecavüzlerin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği hakkındaki çarpıcı cahilliği göstermesinin yanı sıra, suçu da mağdurlara atmaktadır" denildi.

Pakistan’da cinsel taciz vakaları nadiren soruşturma konusu oluyor. Uluslararası cinsiyet eşitliği araştırmalarında son sıralarda yer alan ülkenin büyük bölümünde, "namusları kirlendiğine inanılan" kadınlar aile için bir utanç kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu kadınlar, şiddetle hatta ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyor.

AFP/SÖ,JD

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