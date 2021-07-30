Pakdemirli: Envanterde yangın söndürme uçağı yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın envanterinde yangın söndürme uçağı ve helikopteri olmadığını, ancak Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu yıl içerisinde envantere uçak alımının tamamlanacağını söyledi.

Devam eden yangınlarla ilgili Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bakanlığın Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını kullanmak yerine Rusya'dan uçak kiralamadığı iddiaları etrafında dönen tartışmalara açıklık getirdi.

"Biz ihale sistemi ile alım yapıyoruz" diyen Pakdemirli, "Yani envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri böyle. Ancak envantere de uçak alımı ile ilgil, sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla çalışmalara başladık. İhalesini de inşallah bu sene içerisinde tamamlıyor olacağız" dedi.

Pakdemirli "Şu anda yangın söndürmede kullanmakta olduğumuz Beriev BE-200 tipi uçağın da tedarikçisi THK'dir" dedi.

Manavgat

THK'nin uçakları kullanılacak gibi değil

THK ile bir problemleri "olmadığını ve olamayacağını" söyleyen Pakdemirli, "(THK'nin) elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek bir kapasitede değil. Maalesef biz burada son teknoloji, insansız hava araçları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet uçaklar diyoruz. Halen antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil" diye devam etti. Bakanlığın "bu uçakları istemediği" için üç sene önce kullanmayı bıraktığını söyleyen Pakdemirli, iki senedir son teknoloji, çok daha fazla su atan, çok daha verimli uçakları kullandık" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Türkiye'de orman yangınlarının artmasının ardından, Türk Hava Kurumu'nun altı yangın söndürme uçağının hangarda çürüdüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın THK'nın hazır uçaklarını kullanmamak yerine günlük kiralama bedeli 350 bin lirayı aşan Rus yapımı uçakları kiraladığı iddiaları basına yansımıştı. Ayrıca bakanlığın, söz konusu ihaleleri, uçakları 4 bin 900 litre su kapasiteli olan THK'ye vermemek için son iki yıldır şartnameye minimum 5 bin litre şartı koyduğu iddia edilmişti.

Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 yangından 57'sinin "kontrol altına alındığını" duyurdu. Müdürlük devam eden 14 orman yangın olduğunu ve müdahalenin sürdüğünü belirtti.

DW / DBN, EC

Deutsche Welle Türkçe