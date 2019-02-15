 Otomobil ihracatında büyük düşüş | ALMANYA | DW | 27.02.2019

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ALMANYA

Otomobil ihracatında büyük düşüş

Almanya'nın otomobil ihracatı 2018'de önemli oranda azaldı. En büyük düşüş Türkiye'ye yapılan satışlarda kaydedildi.

Deutschland Audi Produktion im Werk Ingolstadt (Imago/S. Simon)

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve otomobil talebinde kendini hissettiren küresel gerileme nedeniyle ihraç edilen Alman taşıtların sayısında 2013 yılından bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2018 yılında otomobil ihracatından elde edilen satış hasılatı yüzde 2,3 oranında azalarak 230 milyar euroya indi. Kriz yılı 2009’dan bu yana bu oranda düşüş kaydedilmemişti. Otomobil ihracatı 2018’in ilk yarısında cüzi oranda artarken yılın ikinci altı ayında yüzde 7 oranında geriledi.

Otomobil ve otomobil parçası imal eden Alman şirketleri en önemli pazarları olan ABD’ye 2018’de 27 milyar euro tutarında ürün sattılar. Bu rakam ihracatın yüzde 5 oranında azaldığını gösteriyor.

Türkiye'ye yapılan satışlar yüzde 25 oranında geriledi

En fazla Alman otomobili ithal eden Avrupa ülkesi Britanya’da satışlar yüzde 10 oranında azaldı. En büyük gerileme Türkiye pazarında kaydedildi. Alman şirketlerinin Türkiye’ye yaptıkları otomobil ihracatı 2018 yılında dörtte bir oranında düşüş gösterdi. Çin’e yapılan satışların ise yüzde 14 oranında arttığı belirlendi.

Alman sanayi sektörünün en önemli branşı sayılan otomotiv endüstrisinin geçen yılkı satış hasılatı binde 4 oranında artarak 425 milyar euroya çıktı. Tedarikçi şirketlerin satışları otomobil satışlarındaki düşüşü fazlasıyla telafi etti. Bu branşta çalışanların sayısı da 14 binlik artışla 834 bine yükseldi.

DW, Reuters/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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