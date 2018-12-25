 Otobüsü kaçırıp yayaların arasına daldı | DÜNYA | DW | 25.12.2018

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DÜNYA

Otobüsü kaçırıp yayaların arasına daldı

Çin'in güneydoğusundaki Longyan kentinde bıçaklı bir saldırgan, bir yolcu otobüsünü kaçırarak yayaların arasına daldı. Saldırıda en az 8 kişi ölürken 22 kişi yaralandı.

China | Mann entführt Bus in Longyan und fährt in Menschenmenge (RFA)

Çin'in güneydoğusunda bıçaklı bir kişi bir otobüsü kaçırarak yayaların arasına daldı. Saldırgan otobüsle yaklaşık etraftaki yayaları ezerek 300-400 metre boyunca ilerledi.

Devlet televizyonu CCTV ve Xinhua haber ajansının aktardığına göre, olay Salı günü Fujian vilayetinin Longyan kentinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, saldırı sonucunda en az 8 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı.Yaşamını yitirenlerden en az birinin bir polis memuru olduğu kaydedildi.

CCTV'nin haberinde, olayın arka planında saldırının düzenlendiği mahallede yaşanan yerel bir anlaşmazlık olabileceği öne sürüldü.

48 yaşındaki bir erkek olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFP,dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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