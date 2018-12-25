Otobüsü kaçırıp yayaların arasına daldı

Çin'in güneydoğusunda bıçaklı bir kişi bir otobüsü kaçırarak yayaların arasına daldı. Saldırgan otobüsle yaklaşık etraftaki yayaları ezerek 300-400 metre boyunca ilerledi.

Devlet televizyonu CCTV ve Xinhua haber ajansının aktardığına göre, olay Salı günü Fujian vilayetinin Longyan kentinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, saldırı sonucunda en az 8 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralandı.Yaşamını yitirenlerden en az birinin bir polis memuru olduğu kaydedildi.

CCTV'nin haberinde, olayın arka planında saldırının düzenlendiği mahallede yaşanan yerel bir anlaşmazlık olabileceği öne sürüldü.

48 yaşındaki bir erkek olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFP,dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe