 Ortaç: 2 bin 600 Ezidi hâlâ kayıp | DÜNYA | DW | 23.12.2019

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DÜNYA

Ortaç: 2 bin 600 Ezidi hâlâ kayıp

2 bin 600 Ezidi kadın ve çocuğun hâlâ kayıp olduğunu belirten Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı Ortaç, binlerce Ezidi’nin IŞİD tarafından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelere kaçırıldığını açıkladı.

Binlerce Ezidi, Kuzey Irak'taki IŞİD istilası nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştı.

Binlerce Ezidi, Kuzey Irak'taki IŞİD istilası nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştı.

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç , 2 bin 600 Ezidi kadın ve çocuğun hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar Bölgesi'nde yenilmesinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen bölgede kritik koşulların hüküm sürdüğüne dikkat çeken Ortaç, haber ajansı epd'ye verdiği röportajda binlerce Ezidi'nin IŞİD militanları tarafından farklı ülkelere kaçırıldıklarını söyledi.

Bunlardan bazılarının öldürüldüklerinden emin olduklarını söyleyen Ortaç, "Ancak çok sayıda hayatta kalan olduğunu da biliyoruz" diye konuştu. Ortaç hayatta olan Ezidilerin Türkiye, Suriye ve Irak'ta tutulduğunu kaydetti. Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı, "Suudi Arabistan, Katar ya da Pakistan gibi ülkelere, hatta Libya ve Yemen'e kaçırılmış kadınlar olduğunu biliyoruz” dedi.

"Türk makamları yapılanları meşrulaştırıyor"

İrfan Ortaç, Ezidilerin Türkiye'ye kaçırılmalarının Türk makamlarınca yasal hale getirildiğine de dikkat çekti.

Ortaç, buna örnek olarak Kırşehir'deki yerel mahkemenin, Sincar'dan Türkiye'ye kaçırılan altı ve sekiz yaşlarındaki iki Ezidi kardeşin, Irak'ta bir mülteci kampında bulunan ailelerine dönmelerindense, Türkiye'de bulundukları yetimhanede daha iyi yetiştirileceklerine hükmetmesini gösterdi.

Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı mahkemenin, konseyin çabalarını da sonuçsuz bırakarak, ailelerine dönmelerine izin vermemesinin yanı sıra, çocukları yetimhaneye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilmemesini de "skandal” olarak nitelendirdi.

Ortaç, çocukların kaldıkları yetimhanede Müslüman olarak yetiştirildiklerini ve kardeşlerden kız olanının baş örtüsü takmaya zorlandığını da öne sürdü.

"Her şeye rağmen onurlu bir yaşam için dönmek istiyorlar"

IŞİD'in Sincar Bölgesi'nden çıkarılmasından iki yıl sonra dahi bölgedeki durumun hâlâ kritik olduğunu söyleyen Ortaç, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını ifade etti. Bir yandan Türkiye'nin PKK'nın üslerini vurduğunu, diğer yandan Şii örgüt Haşdi Şabi'nin bölgede bir işgalci güç gibi hareket ettiğini belirten Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı Ortaç, tüm bu karanlık tabloya rağmen Ezidilerin mülteci kamplarındansa memleketlerine dönerek burada "onurlu ve güvenli bir yaşam sürmeyi arzu ettiklerini" belirtti.

Ortaç, Almanya'da federal hükümete, Ninova bölgesinde Hristiyan ve Ezidi bölgeleri oluşturma hedefiyle uluslararası bir konferans düzenleme çağrısı da yaptı.

Almanya'ya dönen eski IŞİD'lilere ilişkin de konuşan Ortaç, kadınların da ceza almasını umduğunu ifade etti. Medyada kadın cihatçıların genellikle "mağdurmuş gibi" gösterildiklerini söyleyen Ortaç, "Birçok Ezidi bana içlerinde en kötülerinin Avrupa'dan gelen erkek ve kadın cihatçılar olduğunu söylüyor" diye konuştu.

epd / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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