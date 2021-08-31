Orman yangınları Yunanistan'da bakanı görevinden etti

Türkiye ve İtalya ile aynı dönemde orman yangınlarına sahne olan Yunanistan'da yaşanan yangın krizi, kabine değişikliğine yol açtı.

Açıklanan kabine değişikliği kapsamında, yangınlar üzerine oluşturulan Sivil Savunma Bakanlığının başına emekli Amiral Evangelos Apostolakis getirildi. Bu bakanlık, yangın söndürme faaliyetlerinden de sorumlu olacak. 64 yaşındaki Apostolakis daha önce Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kabine değişikliği öncesi yangın söndürme faaliyetlerinden sorumlu olan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis görevden alındı. Hrisohoidis, görevini eski İçişleri Bakanı Panagiotis Theodorikakos'a devretti.

Yunanistan'da Ağustos ayındaki aşırı sıcaklarda çıkan yangınlarda 250 bin hektardan geniş bir ormanlık alan yanmıştı. Atina'nın dış bölgelerine kadar ulaşan yangınlarda birçok ev ve işyeri de yanarken iki kişi hayatını kaybetmişti. Yangınların söndürülmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle özür dileyen Başbakan Kiryakos Mitsotakis, hataları düzeltme sözü vermişti.

Sağlık Bakanı da görevden alındı

Yunanistan'daki kabine değişikliğinde, son dönemde artan Covid-19 vakalarının etkisi de görüldü. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas görevden alınarak yerine Athanasyos Plevris getirildi. Pandemide geçen yıl ilk salgın dalgasıyla mücadeledeki başarısıyla dikkat çeken Kikilyas ise Harry Theoharis'in yerine Turizm Bakanlığına atandı.

Yunanistan'da yapılan son anketler, Mitsotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisini ana muhalefetteki Syriza'nın bir hayli önünde gösteriyor. Ancak seçmenlerin büyük bölümü orman yangınlarının iyi yönetilemediğini düşünüyor.

DW,rtr,AP/CÖ,JD

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