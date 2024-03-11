Orban: Trump Ukrayna'daki savaşa bir kuruş bile vermeyecek

Macaristan Başbakanı Orban, Trump'ın kendisine Ukrayna'daki savaşa "bir kuruş bile vermeyeceğini" söylediğini ileri sürdü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Ukrayna'daki savaşa "bir kuruş bile vermeyeceğini" söylediğini iddia etti. ABD bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinde yarışan Donald Trump'ın ekibi bu iddia hakkında yorum yapmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Kremlin ile ilişkilerini sürdüren tek Avrupa Birliği lideri olan Orban, Cuma günü "iyi dostu" Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gitti. Orban açıklamalarında sık sık 2017-2021 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan Cumhuriyetçi siyasetçinin tekrar iktidara gelmesi yönündeki ümidini dile getirmişti.

Orban Pazar günü geç saatlerde Macar televizyon kanalı M1'e verdiği mülakatta Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutunda Cuma günü yaptıkları görüşmede Ukrayna'daki savaş hakkında konuştuklarını söyledi.

Macaristan Başbakanı "Çok net bir vizyonu var ve buna katılmamak elde değil. Şunları söylüyor: Her şeyden önce Ukrayna-Rusya savaşında bir kuruş bile vermeyecek" dedi.

"İşte bu yüzden savaş sona erecek, çünkü Ukrayna'nın kendi ayakları üzerinde duramayacağı aşikar" diyen Orban "Amerikalılar para vermezse, Avrupalılar tek başına bu savaşı finanse edemeyecektir. Ve o zaman savaş biter" ifadelerini kullandı.

Orban ayrıca Trump'ın "bu savaşın nasıl sona erdirileceğine dair oldukça detaylı planları" olduğunu söyledi, ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

Trump ise Orban ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında şimdiye kadar bir yorum yapmadı.

Orban Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yaparak diğer Avrupa Birliği liderlerini kızdırmıştı. Macaristan lideri daha önce de Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıkmıştı. Ukrayna'da ateşkes ve barış görüşmelerini savunan Orban, Trump'ın çatışmadan çıkış yolu bulmak için en iyi niteliklere sahip kişi olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Trump ile Orban arasındaki görüşmeyi eleştirerek Macaristan Başbakanı'nın "diktatörlük arayışında" olduğunu söylemişti.

AFP / EC, JD

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