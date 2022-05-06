Orban: Rusya'ya petrol ambargosu kırmızı çizgimiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban,Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Rusya'ya petrol ambargosu uygulama teklifini sert bir dille eleştirdi. Macar devlet radyosuna bir mülakat veren Orban, Brüksel'in söz konusu yaptırım teklifiyle "kırmızı çizgiyi" aştığını söyledi. Orban, "Başından beri enerji ambargosunun bir kırmızı çizgi olduğunu açıkça ifade ettik. Ve bu kırmızı çizgiyi geçmiş oldular" diyerek, Rusya'ya uygulanacak bir petrol ambargosunun, "Macar ekonomisine nükleer bomba atmak anlamına geleceğini" belirtti.

Orban, teklifte yer alan Macaristan'a Rusya'dan petrol ithalatını sona erdirmek için daha uzun süre tanıma önerisini de reddetti. 2023 yılı sonu olarak teklif edilen sürenin yeterli olmadığını belirten Orban, Macaristan'ın enerji tedariğinde dönüşüm için en az "beş yıla" ihtiyacı olduğunu söyledi. Budapeşte'nin verdiği bilgilere göre Macaristan petrol ihtiyacının yüzde 65'ini, doğal gaz ihtiyacının da yüzde 85'ini Rusya'dan karşılıyor.

Sağ milliyetçi çizgideki Fidesz partisinin lideri olan Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki en yakın müttefikleri arasında gösteriliyor. Orban radyoya verdiği mülakatta ayrıca "Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) isteyerek ya da istemeyerek Avrupa'nın birliğine saldırmış oldu" ifadelerini kullandı.

Ambargo teklifini veto etmeyeceklerini, teklifi "gönderenlere" iade edeceklerini söyleyen Orban, Macar hükümetinin AB Komisyonu'ndan yeni bir öneri beklediğini söyledi.

Ursula von der Leyen Fotoğraf: Kenzo Tribouillard/dpa/Pool AFP/AP/picture alliance

AB Komisyonu'nun ambargo teklifinin içeriği ne?

AB Komisyonu petrol ambargosunu da içeren yaptırım planını Çarşamba günü üye ülkelere sunmuştu. Teklif, Rusya'dan AB ülkelerine ham petrol ithalatını altı ay içinde ve rafine petrol ürün ithalatını da yıl sonuna kadar sona erdirmeyi öngörüyor.

Teklifte Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolüne olan bağımlılıkları nedeniyle ambargoyu hayata geçirmek için 2023 yılı sonuna kadar süre tanınıyor. Her iki ülke bu sürenin yeterli olmadığını ifade ederken Çek Cumhuriyeti aynı opsiyonun kendilerine de tanınmasını istemişti. AB diplomatlarından alınan bilgilere göre bu sürenin 2024 yılı sonuna çekilerek üç ülkenin ikna edilmesi için müzakereler sürüyor.

Pakette ayrıca Putin'in yakın destekçilerinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in de yaptırım uygulanan kişiler listesine alınması öneriliyor. Bu konuda da üye ülkeler arasında fikir ayrılığı bulunuyor. Yeni yaptırımlar arasında ayrıca Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT'ten çıkartılması ve üç Rus televizyon kanalının yayınlarının Avrupa Birliği'nde durdurulması bulunuyor.

Paketinin yürürlüğe girebilmesi için bundan öncekilerde olduğu gibi 27 AB ülkesi tarafından onanması gerekiyor. Avrupa Birliği Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya şimdiye kadar beş yaptırım paketi açıkladı.

AFP / EC,ET