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Müzisyen Onur Şener
Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi tepki ve üzüntüyle karşılandıFotoğraf: DHA
SuçTürkiye

Onur Şener cinayetinde üç zanlı tutuklandı

2 saat önce

Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayeti sonrasında üç zanlı "kasten öldürme" suçlaması ile tutuklandı. Şener'in öldürülmesine müzisyenler, siyasetçiler, gazeteciler sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

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Ankara'daki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener'i, istek şarkı nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürdüğü iddia edilen Ali G., Semih S. ve İlker K. nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Zanlılar hakkında "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'daki habere göre, olay, Pazar gecesi  Mutlukent Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), yanlarındaki iki kadın arkadaşları, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polisin mekanda yaptığı incelemeler sonucunda iş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti.

Onur Şener cinayeti tepki ve üzüntüyle karşılandı

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin yanı sıra siyasetçiler de Onur Şener'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepki gösterdi. Şener'in ailesine taziyede bulunan sanatçılar, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

Müzisyen Zülfü Livaneli, "Kahredici bir olay. Hem Onur kardeşimiz hem de toplumdaki hasta, cahil, zorba, lumpen katillerin artması açısından. Bir ülke ancak bu kadar mahvedilebilirdi" sözleri ile tepki gösterdi.

Şarkıcı Gülben Ergen ise "Giydiği kıyafetten, yazdığı şarkı sözlerinden, sahnedeki repertuarından, fikrinden, zikrinden toplumun tüm ışıklarına acımasızca, bir bir kurşun sıkıyorlar!!!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya paylaşımda Onur Şener cinayetini "korkunç haber" olarak nitelendirerek, "Toplumun bir kesimi, sanata ve sanatçıya oldum olası duyarsız ve umursamaz oldu hep. Bu pandemide çok hissedildi, haliyle, bu 'yok sayan tavır' yönetimlere de yansıdı bazen. Yetmemiş, zalimlik ve cinayetlere varmış bu tavır" dedi.

Halk TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci İrfan Değirmenci, Onur Şener'in ortaokul arkadaşı olduğunu belirterek, üzüntüsünü "Katlettikleri, çocukluğummuş gibi hissediyorum. Asla bu davanın peşini bırakmayacağım!" sözleriyle dile getirdi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Onur Şener'in "istek parça nedeniyle vahşice öldürülmesini lanetliyorum" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Tepeden tırnağa 'ben istersem olur' nobranlığına alışan iktidar ve bürokratları toplum barışı için güvenlik tehdidine dönüştü" sözleriyle tepki gösterdi.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, cinayete tepki göstererek, "Zanlılardan 2'sinin Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, 1'inin TAİ'de mühendis olduğu iddiası var. Eğer soruşturmaya siyasi müdahale yapılırsa iki elimiz yakanızda olur!" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Çiğdem Toker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onur Şener'in katil zanlıları eğer kamu görevlileri ise bağlı bulundukları bakanlıkların açıklama yapmasını beklemek öncelikle ailesinin sonra bütün vatandaşların hakkıdır" ifadesine vurgu yaptı.

DHA, DW/JD, MY

 

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