 Olumsuz hava koşulları can aldı | DÜNYA | DW | 14.01.2020

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DÜNYA

Olumsuz hava koşulları can aldı

Afganistan, Pakistan ve İran’ın doğusunda etkili olan yoğun kar yağışı ve su taşkınları en az 130 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer on binlerce kişinin de evsiz kaldığını bildiriyor.

Pakistan'ın Keşmir eyaletinde çığ altında kalan bir ev

Pakistan'ın Keşmir eyaletinde çığ altında kalan bir ev

Afganistan, Pakistan ve İran'ın bazı bölgelerinde etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışı sonucu meydana gelen su taşkınları ile çığ vakalarında en az 130 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Sadece Pakistan'da, özellikle de Keşmir ve Belucistan bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde en az 93 kişinin öldüğü, 76 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Pakistanlı yetkililerin verdiği bilgiye göre, Keşmir bölgesindeki bir vadide çığ düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan on kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Belucistan'da ölen 20 kişiden çoğunun da kadın ve çocuklar olduğu aktarıldı.

Afganistan'da da ağır kar yükünü taşıyamayan çatıların çökmesi sonucu 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi, Afgan yetkililer de ölüm vakalarının çoğunun, çatısı çöken evlerde insanların kar altında kalması ile meydana geldiğini duyurdu. İran medyası da, Afganistan ve Pakistan'a yakın bölgelerde yaşanan su taşkınlarında şu ana dek üç kişinin öldüğünü, bir kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Ayrıca İran'ın doğusunda yüzlerce köyün su taşkınları nedeniyle, dış dünya ile bağlantısının kesildiği ifade ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde "daha önce görülmemiş" su taşkınları meydana geldiğini ve hem ölü sayısının hem de maddi zararın "önemli boyutlarda" olduğunu bildirdi.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle

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