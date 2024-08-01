Olimpiyatlarda cinsiyet tartışması

Paris'te devam eden 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kilo kategorisinde karşılaşan Cezayirli Imane Khelif ile İtalyan rakibi Angela Carini arasındaki maç sadece 46 saniye sürdü. İtalyan boksör Carini'nin 46'ıncı saniyede yüzüne yediği yumruk darbesinden sonra hakeme işaret ederek maçtan çekilmesi spor müsabakalarında cinsiyet tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Yarı finalde Türk sporcu Busenaz Sürmeneli ile ringe çıkma ihtimali bulunan İmane Khelif, geçen yıl Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda erkeklik hormonu testosteron seviyesinin yüksek olması nedeniyle diskalifiye edilmiş ve finalde yarışmasına izin verilmemişti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 26 yaşındaki Khelif'in Paris'te ringe çıkmasında bir sakınca görmedi.

Carini'nin yenik ayrıldığı maçın ardından açıklama yapan antrenörü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararını yargılamak niyetinde olmadığını belirterek, "Bunun zor bir konu olduğunu biliyorum ancak bu maç adil değildi" dedi.

İtalyan sporcu karşılaşmayı kaybettiğinin açıklanmasının ardından ringde dizlerinin üzerine çökerek ağladı. Daha sonra basına konuşan ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan İtalyan sporcu, "Ringe her şeyimi vermek için çıktım. O anda karşımda duran kişiyle ilgilenmiyorum. Burnumdaki ağrı çok fazlaydı. Nefes alamıyordum" dedi.

IOC sözcüsü Mark Adams trans kadın sporucuların Olimpiyatlara katılımlarını savundu Fotoğraf: Getty Images/AFP/F. Choblet

Tayvanlı boksör Lin Yu-ting de, İmane Khelif gibi geçen yılki Dünya Boks Şampiyonasına katılmış, bronz madalya kazandıktan sonra diskalifiye edilmişti. Ancak Olimpiyat Oyunlarında o da yarışacak ve Cuma günü tüy sıklette Özbek Sitori Turdibekova'yla mücadele edecek. Yu-ting ile Khelif, korona pandemisi nedeniyle 2021 yılında yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ringe çıkmıştı.

IOC katılımlarını savundu

IOC sözcüsü Mark Adams iki boksörün de Olimpiyatlara katılımlarını savunarak, "İşin içinde insanlar var, insanların hayatlarından bahsediyoruz. Yıllar boyunca kadın müsabakalarında yarıştılar, kadınlara karşı kazandılar ve kadınlara karşı kaybettiler" dedi.

Cezayir Ulusal Olimpiyat Komitesi de milli sporcuları Khelif'e sahip çıktı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan eleştirileri kınayan Cezayir Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, "Yalanlara dayalı bu karalama girişimleri, özellikle de (Khelif'in) kariyerinin zirvesi olan Olimpiyat Oyunlarına hazırlandığı bu kritik dönemde tamamen haksızdır" denildi.

Açıklamada, "Hepimiz senin arkandayız, Imane. Tüm ulus senin arkanda ve başarılarınla gurur duyuyor" ifadeleri yer aldı.

dpa / TY,ET

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