  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
SporTürkiye

Olimpiyat yıldızı Yusuf Dikeç: Eskisi gibi yaşayacağım

10 Ağustos 2024

Olimpiyatlar'da ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışlarla ünlenen Yusuf Dikeç şöhretin kendisini değiştirmeyeceğini söyledi. AFP'ye konuşan Dikeç, "kibir" eleştirilerine de yanıt verdi.

https://p.dw.com/p/4jKAO
Aynı atış stiline sahip olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç sol elleri ceplerindeyken nişan alıyor.
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf DikeçFotoğraf: Manish Swarup/AP/picture alliance

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ekip arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, dünya genelinde yakaladığı şöhrete rağmen hâlâ "aynı kişi" olduğunu söylüyor.

Atış tarzıyla fenomen olan Dikeç, Ankara'da antrenman yaptığı tesiste uluslararası haber ajansı AFP'ye konuştu.

Bir eli cebinde nişan alışına dair görseller sosyal medyada viral olan ve atış tarzı daha sonra Paris'te diğer branşlardaki sporcular tarafından sevinç gösterilerinde de taklit edilen 51 yaşındaki Dikeç, "Gümüş madalyayı kazandıktan sonra herkes benim hakkımda konuşuyordu, fotoğrafım sosyal ağlarda defalarca paylaşıldı. Ama bunlar benim için önemli değil. Hayatıma eskisi gibi devam edeceğim" dedi.

İsveçli atlet Armand Duplantis, kırdığı rekor sonrası Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu verirken etrafındaki foto muhabirleri deklanşöre basıyor.
Sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazanan İsveçli atlet Armand Duplantis, rekor sonrası Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu vermişti.Fotoğraf: Mustafa Ciftci/Anadolu/picture alliance

Atış sırasındaki pozunun doğal bir açıklaması olduğunu ifade eden Dikeç, "Bazıları bir elim cebimde atış yapmamın kibir göstergesi olduğunu söyledi. Ne benim hakkımda ne de bu spor hakkında bir şey biliyorlar. Vücudumu dengede tutmak için bunu yapıyorum. Tek amacım bu" diye konuştu.

Özel gözlük, kulaklık veya diğer aksesuarlarla rahat hissetmediğini söyleyen Dikeç, bu nedenle ekipman kullanmadığını anlattı. Dikeç'in aksine çoğu atıcı, bir gözünü çeşitli aksesuarlar yardımıyla kapatmayı ve o şekilde nişan almayı tercih ediyor.

"Olimpiyat ruhunu yansıtıyor"

Duruşunun kendine güvenden ziyade, "doğal ve güzel" olarak tanımladığı olimpiyat ruhunu yansıttığını belirten Dikeç, insanların bunu takdir etmesinden memnun olduğunu söylüyor.

Hiçbir şeyin sıkı çalışma ve tutkunun yerini alamayacağını savunan Dikeç, kendisiyle ilgili bir video paylaşan Elon Musk'la X üzerinden gerçekleştirdiği diyaloğa da atıfta bulunuyor:

"Bunu Elon Musk'a da söyledim, robotların bir elleri cebinde madalya kazanıp kazanamayacağını sordum. Bence yapamazlar çünkü teknoloji veya paranın erişemeyeceği şeyler var. Bunlar kalp ister."

Yusuf Dikeç Ankara'daki bir antrenmanda nişan alırken görülüyor.
Yusuf Dikeç Ankara'daki bir antrenmanda nişan alırken görülüyor.Fotoğraf: Utku Ucrak/Anadolu/picture alliance

Tarhan da aynı stile sahip

Takım arkadaşı Tarhan da bir eli cebinde atış yapıyor. İlk olimpiyat deneyiminde madalya sevinci yaşayan 24 yaşındaki Tarhan, "Hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan da kazanabileceğinizi dünyaya gösterdik" diyor.

Paris Olimpiyatları'nda yarışan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç hedeflerine nişan alırken görülüyor.
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç hedeflerine nişan alıyor.Fotoğraf: Amr Alfiky/REUTERS

Fransa'daki müsabakalar için yıl boyu haftanın altı günü günde dört saat idman yapan Dikeç artık altın madalya hedefiyle 2028 Los Angeles Oyunları'na hazırlanıyor.

DW,AFP/MUK,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz ve sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Brüksel'de geçen yıl yapılan Dünya Breakdance yarışmasında Logan Edra adlı dançı sahnede

Break Dans nasıl bir Olimpiyat disiplini oldu?

Break Dans nasıl bir Olimpiyat disiplini oldu?

New York'un arka sokaklarından çıkan Break Dans bugün bir Olimpiyat disiplini haline geldi. Bronx'un blok partilerinde şekillenen bu dans bir spor dalına nasıl dönüştü?
Spor9 Ağustos 2024