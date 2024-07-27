Olimpiyat açılışına din adamlarından tepki

Olimpiyatlar açılış töreniyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız din adamları "Hristiyanlık'la dalga geçildiği" gerekçesiyle rahatsız olurken bazı muhafazakâr siyasetçiler de törene tepki gösterdi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni Fransız din adamlarını rahatsız etti. Seremoni, Avrupalı muhafazakâr siyasetçilerin de tepkisini çekti.

Fransa Piskoposlar Konferansı'ndan yapılan açıklamada, "Tören sırasında Hristiyanlık'la dalga geçildi" denilerek bu durumdan üzüntü duyulduğu kaydedildi ancak hangi sahnenin rahatsızlık yarattığına dair detay verilmedi.

Seremoni sırasında aralarında "drag queen"lerin de bulunduğu bir grubun sahnedeki yerleşimi, Hristiyanlık'ta önemli bir yeri olan Son Akşam Yemeği'ni çağrıştırıyordu. Yaklaşık dört saat süren şov sırasında çok sayıda eşcinsel sanatçı da performans sergiledi.

Piskoposların ortak açıklamasında, "Tüm dünyadaki Hristiyanların bazı sahnelerdeki aşırılıklardan incindiğini düşünüyoruz. Olimpiyat kutlamalarının birkaç sanatçının ideolojik önyargılarından fazlası olduğunun anlaşılmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya Katolik Kilisesi tarafından finanse edilen "Holy Games" adlı spor programı da destek verdi.

Seremoni sırasında sahnelenen bu gösterinin Hristiyanlık'ta önemli bir yeri olan Son Akşam Yemeği'ni çağrıştırdığı yorumları yapıldı. Fotoğraf: CBC

Orban: Batı'nın zayıflığını gösterdi

Bazı muhafazakâr ve aşırı sağcı politikacılar da töreni eleştirdi.

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marion Marechal sosyal medya sitesi X'te, "Tüm dünyada açılış törenini izleyen ve drag queen'li Son Akşam Yemeği parodisinden rahatsız olan Hristiyanlar bilin ki; bu Fransa'nın değil, solcu bir azınlığın sesi" diye yazdı.

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi törenleri "Fransız kültürünün yağmalanması" diye niteledi.

Macaristan'ın aşırı muhafazakâr Başbakanı Viktor Orban ise törenler için "Batı dünyasının zayıflığını gösterdi" dedi. Orban, "Batı değerleri uzun süre evrensel olarak kabul gördü ama giderek daha çok ülke tarafından kabul edilemez bulunuyor ve reddediliyor" ifadelerini kullandı.

Gösteri, Fransız oyuncu ve sanat yönetmeni Thomas Jolly tarafından tasarlandı. Tören sonrası düzenlediği basın toplantısında, rahatsızlık verici ya da şoke edici bir gösteri amaçlamadığını söyleyen Jolly, "Dün gece Cumhuriyet değerleri olan hoşgörü ve kapsayıcılık hakkındaydı" dedi. Jolly, "Fransa'da nasıl isterseniz sevebilirsiniz. İnanıp inanmama hakkınız var" diye konuştu.

Sanat yönetmeni Thomas Jolly imzalı tören, Fransız piskoposların ve bazı muhafazakâr siyasetçilerin tepkisini çekti. Fotoğraf: JOEL SAGET/AFP

"Bir asır akılda kalacak"

Basın yorumları da karışık oldu.

Spor gazetesi L'Equipe, açılış için "Bir asır boyunca akılda kalacak" diye yazdı. İngiliz Guardian gazetesinde görüşlerine yer verilen eleştirmen Arifa Akbar ise küratörlük kararlarını "tuhaf" bulduğunu söyledi, gösteriyi "uyumsuz bir kıyafete" benzetti.

New York Times eleştirmeni Mike Hale törenin sporcuları arka plana attığını söylerken "Tam bir Fransız işi: Kışkırtıcı, zor, az mizah ve çok gösteriş" dedi.

IOC: Yapıya bir dağ eklendi

Dört saat süren tören şiddetli yağmur altında gerçekleşti ve sporcular 85 tekneyle Sen Nehri boyunca altı kilometre yol aldı.

Gösteriyi canlı izlemek isteyen 100 bin kişi nehir kenarındaki tribünlerden yüzlerce euro bedelle bilet satın aldı ancak yağmurdan ziyade ne olup bittiğini kurulan dev ekranlardan takip etmek zorunda kalmaktan şikayet etti. Ücretsiz bilet verilen yaklaşık 200 bin kişi de görüş açılarının kötü olmasının etkisiyle erkenden alanı terk etti.

Organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise Jolly'nin yaptığı işten övgüyle bahsetti. IOC İcra Direktörü Christophe Dubi, "Her Olimpiyat yapıya bir taş ekler ama bu bir dağ getirdi, küçük bir taş değil" diye konuştu.

AFP / MUK,CÖ

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