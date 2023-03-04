Denizlerin korunması için 19 milyar dolar toplanıyor

Panama'da yapılan "Our Ocean" konferansının katılımcıları, okyanus ve denizlerin korunması için 19 milyar dolar katkı sağlamayı vadetti. Bu paranın yaklaşık üçte birini ABD karşılayacak.

Panama'nın başkenti Panama City'de düzenlenen uluslararası "Our Ocean" (Bizim Okyanuslarımız) konferasının katılımcıları, dünya üzerindeki deniz ve okyanusların korunması için, 2023 yılında kullanılmak üzere yaklaşık 19 milyar dolar katkıda bulunmayı vadetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Panama Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yill del Carmen Otero, söz konusu meblağın 6 milyar dolarlık kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tek başına karşılayacağını bildirdi.

Konferansa ABD adına katılan, Beyaz Saray İklim Sorumlusu ve Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkesinin sağlayacağı katkının 77 farklı açık deniz projesine bölüştürüleceğini duyurdu.

John Kerry Fotoğraf: Aris Martinez/REUTERS

Avrupa Birliği (AB) delegeleri de, denizlerin korunması için 816 milyon euro katkı sağlayacaklarını duyurdu.

Perşembe günü başlayan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, yaklaşık 600 hükümet, şirket ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımı ile yapılan iki günlük konferansta deniz ve okyanusları tehdit eden çeşitli tehlikeler ve bunlara karşı koruma yöntemleri ele alındı. Bu bağlamda, okyanuslarda ve denizlerde koruma altındaki bölgelerin genişletilmesi, okyanusları tehdit eden stres faktörlerinin azaltılması ve yeşil ekonominin, denizlerdeki karşılığı olan sürdürülebilir "Mavi Ekonomi"nin güvence altına alınması tartışıldı.

Konferansın amacı bağlayıcı kararlar almak değil, daha çok katılımcıları mali desteğe davet etmek olarak belirlenmişti.

AFP / ET,SSB