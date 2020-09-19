Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Oktoberfest veya Ekim Festivali. Dünyanın en büyük halk festivali olarak bilinir.
1810 yılından bu yana Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih'te düzenlenen festivale yerinde görmek için her yıl yaklaşık 6 milyon kişi Münih'e geliyor. Festivalde geleneksel olarak bol miktarda bira tüketilir. DW Türkçe'nin Oktoberfest ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Almanya'da Oktoberfest'in başlamasıyla bira muslukları da açıldı. Altı milyon ziyaretçinin beklendiği festivalde yedi milyon litre bira tüketilmesi öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise Avrupalılar dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla alkol tüketiyor. Birinci sırada Litvanya bulunuyor.