Oktoberfest veya Ekim Festivali. Dünyanın en büyük halk festivali olarak bilinir.

1810 yılından bu yana Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih'te düzenlenen festivale yerinde görmek için her yıl yaklaşık 6 milyon kişi Münih'e geliyor. Festivalde geleneksel olarak bol miktarda bira tüketilir. DW Türkçe'nin Oktoberfest ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.