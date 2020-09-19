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Oktoberfest

Oktoberfest veya Ekim Festivali. Dünyanın en büyük halk festivali olarak bilinir.

1810 yılından bu yana Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih'te düzenlenen festivale yerinde görmek için her yıl yaklaşık 6 milyon kişi Münih'e geliyor. Festivalde geleneksel olarak bol miktarda bira tüketilir. DW Türkçe'nin Oktoberfest ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

18.09.2020, Bayern, München: Ein Poller mit roten Lichtern und einem Info-Plakat über das Coronavirus steht auf der Theresienwiese. Im Hintergrund ist die Bavaria zu sehen. Normalerweise wäre auf der Theresienwiese am 19.09.2020 das Oktoberfest eröffnet worden. Das größte Volksfest der Welt wurde wegen der Corona-Pandemie 2020 abgesagt. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Oktoberfest bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor 19.09.2020

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Oktoberfest (Ekim Festivali) bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamıyor. Alternatif kutlamaları engellemek için de birçok yerde alkol yasağı getirildi.
FILE - In this Sept. 19, 2015 file photo, people celebrate the opening of the 182nd Oktoberfest beer festival in Munich, southern Germany. Bavarian state governor Markus Soeder and Munich mayor Dieter Reiter announced at a news conference that the Oktoberfest is cancelled this year because of the coronavirus outbreak. (AP Photo/Matthias Schrader, file) |

Almanya’da Oktoberfest iptal edildi 21.04.2020

1810 yılından bu yana Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ünlü bira festivali Oktoberfest, koronavirüs salgını nedeni ile iptal edildi. Festivale yaklaşık 6 milyon ziyaretçi bekleniyordu.

ARCHIV - Die Frauenkirche in München steht vor den schneebedeckten Alpen (Archivfoto vom 12.12.2006). Nach der Abgabe des fast 400 Seiten starken Bid Books beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Lausanne hat für München der Bewerbungs-Endspurt um die Olympischen Winterspiele 2018 begonnen. Foto: Peter Kneffel dpa/lby (zu dpa 0186 vom 11.01.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Münih’i sevmek için 10 neden 13.10.2018

Deri pantolon, bira ve Oktoberfest… Almanya denince birçok insanın aklına bunlar geliyor. Bu klişenin dünyaya yayılmasına neden olan Bavyera’nın incisi Münih’te daha fazlasını bulmak mümkün.
Titel: Oktoberfest Schlagworte: Instagram, dw_stories, Oktoberfest, Wiesn, München, Deutschland, Bayern, Festzelt Wer hat das Bild gemacht?: Irana Mamedova Wann wurde das Bild gemacht?: 12.09.2017 Wo wurde das Bild aufgenommen?: München, Deutschland Bildbeschreibung: Impressionen Oktoberfest 2017 Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Familie Fischer

Oktoberfest'e gölge düşüren taciz vakaları 04.10.2018

Oktoberfest dev bira çadırları ve Bavyera’ya özgü kıyafetleriyle tanınıyor. Ancak festivalde kayıtlara geçen cinsel taciz vakalarında son dönemde artış yaşanıyor. Üstelik taciz olaylarının birçoğu polise bildirilmiyor.

Avrupalılar alkol tüketiminde birinci sırada 24.09.2018

Almanya'da Oktoberfest'in başlamasıyla bira muslukları da açıldı. Altı milyon ziyaretçinin beklendiği festivalde yedi milyon litre bira tüketilmesi öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise Avrupalılar dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla alkol tüketiyor. Birinci sırada Litvanya bulunuyor.
22.09.2018 +++ People wave during a parade as part of the opening of the 185th 'Oktoberfest' beer festival in Munich, Germany, Saturday, Sept. 22, 2018. The world's largest beer festival will be held from Sept. 22 until Oct. 7, 2018. (AP Photo/Matthias Schrader) |

185'inci Oktoberfest Münih'te başladı 22.09.2018

Bavyera’nın geleneksel bira festivali Oktoberfest’in (Ekim Şenliği) 185’incisi Cumartesi günü başladı. Bu yıl bir litre biranın 11 buçuk euro olduğu şenlik 7 Ekim’e kadar sürecek.
03.10.2017 Letzter Tag des Oktoberfests am 03.10.2017 in München (Bayern). Bedienungen feiern im Hofbräuzelt auf den Tischen den Kehraus und begehen damit das Ende ihrer anstrengenden Arbeit auf dem diesjährigen Oktoberfest. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Oktoberfest sona erdi 04.10.2017

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir tarafından milyonlarca ziyaretçi çeken geleneksel Ekim Şenliği (Oktoberfest) salı günü sona erdi. Bu yılki şenliği 6 milyon kişi ziyaret etti.
Auftakt zum Oktoberfest am 16.09.2017 in München (Bayern). Besucher warten im Hacker-Pschorr Festzelt auf ihr erstes Bier. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Oktoberfest yağmur altında başladı 16.09.2017

Almanya'da Bavyera eyaletinin ünlü Ekim Şenliği (Oktoberfest) Münih'te yağan yağmur altında başladı. Festival, Ekim'in ilk hafta sonunda bitecek.
Der Hauptplatz des von Einwanderern aus dem Kaiserstuhl gegründeten Ortes Colonia Tovar mit der Fachwerk-Kirche, aufgenommen am 04.12.2015. Hier gibt es auch ein Café Muhstall. Foto: Georg Ismar/dpa (zu dpa «Chavismo-Frust in der deutschen Kolonie» vom 15.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Amerika'da Almanya turu 27.05.2017

Amerika kıtasına göç etmiş Almanların burada kurduğu yeni dünyalar Almanya'yı aratmıyor. Memleket hasreti zamanla gelir kaynağına da dönüşmüş.

Bildergalerie Oktoberfest 18.09.2016+++MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 18: Members of traditional Bavarian costume associations (Trachtenverein), Bavarian bands and riflemen's associations have taken place in the Paulaner beer tent after they have participated in the annual riflemen's parade during day 2 of the 2016 Oktoberfest beer festival at Theresienwiese on September 18, 2016 in Munich, Germany. The 2016 Oktoberfest is taking place under heightened security due to fears over international terrorism. The fest will be open to the public through October 3. (Photo by Joerg Koch/Getty Images) (c) Getty Images/J. Koch

Oktoberfest'e ilgi azaldı 03.10.2016

Münih’te her yıl düzenlenen ve geleneksel kostümleri, yiyecek ve içecekleri ile tüm dünyadan ziyaretçilerin ilgi odağı olan Oktoberfest'e (Ekim Şenliği) bu yıl katılımın beklenenden düşük seviyede kaldığı açıklandı.
A visitor reaches for of the one of the first mugs of beer after the tapping of the first barrel during the opening ceremony for the 180th Oktoberfest at the Hofbraeu tent in Munich September 21, 2013. Millions of beer drinkers from around the world will come to the Bavarian capital over the next two weeks for the 180th Oktoberfest, which starts today and runs until October 6. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)

Oktoberfest geleneksel kostümleriyle güzel 17.09.2016

Oktoberfest'in (Ekim Şenliği) başlamasıyla geleneksel Dirndl elbiseler ve deri pantolonlar yeniden ilgi odağı haline geldi.

Oktoberfest'e ekstra güvenlik 15.09.2016

Almanya’nın Bavyera eyaletinde geçen yaz bir haftada üç saldırı yaşanmasının ardından Oktoberfest (Ekim Şenliği) için bu yıl geniş güvenlik önlemleri alınıyor.
Dt. Apotheken Museum-Stiftung Heidelberg

Almanya'daki sıra dışı müzeler 08.10.2015

Hijyen müzesinden sosis müzesine, patates müzesinden eczane müzesine... Almanya'da sayıları 6 bin 300'ü aşan müzeler arasında gerçekten epey sıra dışı olanlar var. Bazılarını sizler için gezdik;
Girls in traditional Bavarian outfits pose for a picture on the grounds of the 182nd Oktoberfest in Munich, Germany, September 19, 2015. Millions of beer drinkers from around the world will come to the Bavarian capital over the next two weeks for Oktoberfest, which starts today and runs until October 4, 2015. REUTERS/Michael Dalder

Oktoberfest'te kostüm geçidi 23.09.2015

İlk hafta sonunda Oktoberfest’i (Ekim Şenliği) bir milyondan fazla kişi ziyaret etti. Festivalin başlamasıyla geleneksel Dirndl elbiseler ve deri pantolonlar yeniden ilgi odağı haline geldi. Şenlikten izlenimler…
Bayern Munich's Spanish midfielder Xabi Alonso (L) and wife Nagore Aramburu (R) with son Jontxu and daughter Ane arrive for the traditional visit of FC Bayern Munich to the Oktoberfest beer festival on the Theresienwiese in Munich, southern Germany on October 5, 2014. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

Oktoberfest'in bilançosu açıklandı 05.10.2014

Dünyanın en büyük halk festivali olan Münih'teki geleneksel Ekim Şenliği (Oktoberfest) sona erdi. Şenlikler önceki yıla göre sakin bir havada geçti.
Eine Bedienung im Hofbräuzelt trägt am 21.09.2013 beim 180. Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese in München (Bayern) mehrere Maß Bier zu den Gästen. Die Wiesn findet in diesem Jahr vom 21.09. bis 06.10.2013 statt. Foto: Marc Müller/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

3,5 milyon ziyaretçi 29.09.2013

Münih’te 180’incisi düzenlenen ‘Oktoberfest’i sadece ilk haftasında 3,5 milyon kişinin ziyaret ettiği açıklandı.
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