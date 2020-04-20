 Almanya’da Oktoberfest iptal edildi | ALMANYA | DW | 21.04.2020

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ALMANYA

Almanya’da Oktoberfest iptal edildi

1810 yılından bu yana Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ünlü bira festivali Oktoberfest, koronavirüs salgını nedeni ile iptal edildi. Festivale yaklaşık 6 milyon ziyaretçi bekleniyordu.

Coronavirus Oktoberfest Bayern Deutschland (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te her yıl düzenlenen Oktoberfest (Ekim Festivali) bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile iptal edildi. Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptıkları açıklamada, milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildiğini duyurdu. Söder, özellikle büyük festivallerde virüsün hızla bulaşma tehlikesinin büyük bir hassaslık gerektirdiğini kaydederek, bu yıl Oktoberfest'i düzenlemenin büyük bir risk teşkil ettiğini söyledi.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı DieterReiter da bu çapta bir uluslararası bir şenliğin, koronavirüs koşullarında çok büyük bir tehlike anlamına geldiğini belirterek festivalin iptali için "Çok üzgünüz" dedi. Reiter, hem duygusal hem de ekonomik anlamda kent için zor bir karar olduğunu da sözlerine ekledi.

BG Corona-Pandemie | Oktoberfest 2020 abgesagt

Bu yıl, 19 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Oktorberfest'e her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçi geliyor. Almanya'nın, hatta dünyanın en büyük halk festivali olarak bilenen Oktoberfest, 210 yıllık tarihinde, çoğu savaş zamanlarında olmak üzere birkaç kez iptal edilmişti. Ancak 1949 yılından bu yana aralıksız her yıl düzenleniyordu.

Festivalin iptali, kent için ekonomik açıdan da büyük bir kayıp anlamına geliyor. Dünyaca ünlü festivalde 1,069 litrelik Arjantin bardakta her yıl yaklaşık 6 milyon adet bira satılıyor. Otel konaklamaları ve taksilerin gelirleri dahil olmak üzere Oktoberfest'te kentte her yıl yaklaşık 1,3 milyar euro ciro yapılıyor.

Dpa/AFP, BD/ EC

©Deutsche Welle Türkçe

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