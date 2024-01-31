OECD: Vasıflı göçmenler Almanya'da ayrımcılıkla karşılaşıyor

OECD araştırması Almanya'ya iş için gelen nitelikli göçmenlerin yaşam standartlarından memnun olduklarını ancak aynı zamanda çok sık ayrımcılıkla karşılaştıklarını ortaya koydu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bugün Berlin'de açıkladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre Almanya'ya çalışmak için gelen nitelikli göçmenlerin yarısından fazlası ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor.

Federal Çalışma Bakanlığı'nin isteği üzerine OECD tarafından yürütülen araştırma, "Almanya'ya giden yol" başlığını taşıyor. Nitelikli yabancı iş gücünün Almanya'ya gelmeye büyük ilgi duyduğunu ortaya koyan çalışma aynı zamanda Almanya'ya gelmeyi başaranların oranının çok sınırlı kaldığına dikkat çekiyor.

Yüzde 7'si başarabildi

Araştırma kapsamında pek çok ülkede nitelikti iş gücü ile yapılan anketler özellikle vize başvuruları, iş bulma, Almanca öğrenme ve ev bulma gibi konularda sıkıntılar yaşandığını gösteriyor.

OECD uzmanı Thomas Liebig, 2022-2023 yıllarında üç ayrı anket yapıldığını, ilk ankete yaklaşık 28 bin 914 kişinin, sonuncusuna ise 6 bin 275 kişinin katıldığını ve bunlardan sadece yüzde 7'sinin, yani 427 kişinin, Almanya'ya gerçekten gelmeyi başarabildiğini söyledi.

Liebig, özellikle karmaşık prosedürler ve vize için uzun bekleme süreleriyle ilgili olarak yoğun şikayetler olduğunu da kaydetti.

Almanya’ya gelen nitelikli göçmenlerin yaklaşık yarısını mühendisler ve bilişim alanında çalışan uzmanlar oluşturuyor Fotoğraf: Britta Pedersen/picture alliance/dpa

"Korkutucu düzeyde yüksek"

Bu arada Almanya'ya gelmek isteyenlerin yüzde 49'u burada göçmenlerin sıcak karşılandığına inanıyor. Ancak Almanya'ya gelmiş olanlarla yapılan anket, ülkeye geldikten sonra bu algının değişmekte olduğunu gösteriyor.

Almanya'ya gelmiş olanlarla yapılan ankete katılanların yüzde 52'si ev ararken, yüzde 37'si sokaklarda, mağazalarda ya da restoranlarda ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. Gelenlerin yüzde 15'i poliste, yüzde 23'ü çocuklarının okullarında, yüzde 28'i de iş yerinde ayrımcılık yaşadığını belirtti.

Her üç kişiden biri de, komşuları ile ilişkilerinde ve Yabancılar Daireleri’nde ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Thomas Liebig Fotoğraf: picture-alliance/dpa

OECD uzmanı Liebig, Almanya'ya gelen yabancı iş gücünün büyük bir bölümünün yaşam standartlarından memnun olduklarını ancak yarısında fazlasının ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını anlatırken, "Bu oranlar korkutucu düzeyde yüksek" dedi.

"Almanya için kötü"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Federal Çalışma Bakanlığı yetkilisi Fabian Langenbruch da, Almanya'da yaşayan vasıflı yabancı iş gücü tarafından dile getirilen ayrımcılık deneyimlerini, "Neredeyse şoke edici" olarak nitelendirdi. Langenbruch, bunun sadece ayrımcılığı yaşayan insanlar için değil aynı zamanda Almanya ve Alman ekonomisi için de kötü olduğunu vurguladı.

Nitelikli göçmenlerin Almanya'ya ilgisi büyük ancak gelmeyi başaranlar ev bulmakta zorluk yaşadıklarını, ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/piture alliance

Langenbruch, Almanya'ya gelmek isteyen yabancı vasıflı iş gücü oranın yüksek olmasını "memnuniyet verici" olarak nitelendirirken, sağlamak istedikleri imkan ve kolaylıkları daha etkili bir şekilde duyurmaya odaklanacaklarına işaret etti.

epd,dpa / DA,ET

DW Türkçe’ye sansürsüz nasıl erişebilirim?