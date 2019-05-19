 NYT: Trump Suudi Arabistan’a silah satışı için Kongre’yi devre dışı bırakacak | DÜNYA | DW | 24.05.2019

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DÜNYA

NYT: Trump Suudi Arabistan’a silah satışı için Kongre’yi devre dışı bırakacak

New York Times, Trump’ın Kongre’yi devre dışı bırakacak bir acil durum yetkisiyle Suudi Arabistan ve BAE'ye milyarlarca dolarlık silah satışı planladığını ileri sürdü.

Mekke'deki bir askeri geçit töreninde Suudi Arabistan ordusu

Mekke'deki bir askeri geçit töreninde Suudi Arabistan ordusu

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Kongre'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışına engel olacak olası bir hamlesinin önüne geçecek bir özel yetki için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

New York Times’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve bakanlıktan bazı yetkililer Trump’a Kongre’nin 7 milyar dolarlık silah satışını bloke etme ihtimalini devre dışı bırakacak bir acil durum yetkisi verilmesi için düğmeye bastı.

Demokrat Partililer: Söz konusu hamle yasal boşluğun işareti

Bazı Demokrat Partili politikacılar Trump’ın söz konusu planına ilişkin ipuçlarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Demokrat Partili senatör Chris Murphy, söz konusu anlaşmanın "acil durum" olarak deklare edilerek Kongre’nin anlaşmayı bloke etmesinin bir yasal boşluğa delalet olduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elliot Engel de planı "Kongre’ye atılan bir tokat" olarak değerlendirdi. Engel, "Körfez Bölgesi’ndeki partnerlerinin raporlara göre bazıları yanlış ellere geçen Amerikan silahlarıyla Yemen’deki savaşa müdahil olma biçimlerinden derin bir rahatsızlık duyduğunu" söyledi.

Mart ayı sonunda ABD’de Kongre, Suudi Arabistan’a Yemen’deki savaşta verilen desteğe son verilmesi yönünde karar almıştı. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi‘nin, Savaş Yetkileri Kanunu'na atıfta bulunarak ABD Başkanı'ndan Yemen savaşına müdahil olan ABD birliklerini 30 gün içinde bölgeden çekmesini öngören tasarıyı onaylaması Başkanın savunma politikasını doğrudan hedef alması bakımından bir ilk olmuştu.

Ancak Başkan Trump, "anayasal yetkilerini sınırlandırmaya yönelik gereksiz ve tehlikeli bir girişim” olarak değerlendirdiği kararı veto etmişti. 

DW, AFP / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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