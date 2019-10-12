Nusaybin'de halk tedirgin: Göç başladı

Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" beşinci gününde devam ediyor. Sınırın Suriye tarafında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye tarafında da tedirginlik ve buna bağlı olarak başlayan bir göç dalgası gelişiyor. Suriye’nin Kamışlı kentinin sıfır noktasında bulunan Mardin’in Nusaybin İlçesi bu merkezlerden biri. Hendek ve barikat sürecinde yaşananlardan dolayı bir travma yaşayan kent sakinleri, sınırın öte tarafında başlayan ve ilçe merkezine sıçrayan yoğun silah sesleri ve patlamalar ile aynı ruh haline büründü. Söz konusu süreçte evlerini terk ederek başka yerlere göç eden Nusaybinliler yine göç yolunda.

Harekatın başladığı ilk gün sakin olan Nusaybin kent merkezi 2 günde ilçe merkezine düşen top mermileri ile sarsıldı. Top mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 47 yaşındaki Fatma Yıldız ile kızları 12 yaşındaki Emine ve 16 yaşındaki Leyla yaşamını yitirdi. Yaşanan ölümlerin ardından kentte tedirginlik başladı. Eğitime ara verildi. Sabah saatlerinde sakin olan kent, akşama doğru yoğun patlama ve silah sesleri ile yankılandı. Çatışmalar yoğunlaşınca ikinci günün akşamı kaymakamlık yaptığı anonslarda vatandaşların dışarıda kalmamaları, evlerine gitmeleri ve evlerinin bodrum katlarında kalmaları yönünde uyarılara bulundu. Nusaybin Belediyesi de Kriz Koordinasyon merkezleri kurduğunu duyurdu.

Akşamla birlikte hayalet kente dönüyor

Akşam karanlığının çökmesi ile birlikte Nusaybin sokakları boşalarak adeta hayalet kentte dönüyor. Harekatın üçüncü gününde yine akşam saatlerine doğru ilçede silah ve patlama sesleri daha da yoğunlaştı ve ilçe merkezinde iyice hissedilmeye başlandı. Önce gazetecilerin kaldığı ve çekim yaptığı otele kurşun isabet etti. Kurşun etkisi ile 3 gazeteci etrafa saçılan camlardan hafif şekilde yaralandı. Ardından da ilçenin çarşı merkezinde bulunan Yeni Turan Mahallesi’nde bir eve ve sokağa top mermileri isabet etti. Meydana gelen olayda 8 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de ağır yaralandı. Ağır yaralılar Mardin ve Diyarbakır hastanelerinde tedavi altına alındı. Ertesi gün ağır yaralılardan biri daha yaşamını yitirirken, ölü sayısı 9’a yükseldi. Yaşamını yitirenler arasında Suriye’deki savaştan kaçan Hasan Muhammed ve Dara Ali adlı Suriyeliler de bulunuyor. Yaşamını yitirenler sabah erken saatlerde toprağa verildi.

9 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından yaşanan trajik bir olay ilçe sakinlerinin psikolojisini açığa çıkardı. Çelik yelek ve kaskla patlamanın yaşandığı mahalleye giden bazı gazetecilere tepki gösteren bir vatandaş “Sizin ki can da bizim ki can değil mi? Burada binlerce insan yaşıyor, burası Suriye değil, burası Nusaybin. Bizi de düşünün biraz…” ifadelerini kullandı.

Kana bulanan sokakta bulunan evler bir anda boşaldı. Eline alabildikleri ile ilçeyi terk eden vatandaşlar köylere ve Mardin merkeze yakınlarının yanına yerleşti. Sınırın karşısında bulunan evler ise tamamen boşaltıldı. Kimisi başka mahallelere kimisi de başka illere yerleşmek zorunda kaldı. Son olayın ardından, Nusaybin’den geçen İpek Yolu’nda kamyon ve kamyonetlerle eşyalarını başka yerlere taşıyan vatandaşlar yoğun şekilde göze çarpmaya başladı.

İş yerleri erken kapanıyor

İlçede bulunan esnaf da gelişmelerden şikayetçi. Erken saatlerde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf, günü kurtarma çabasında. Elektronik eşya satan Abdurrahman Demir adlı vatandaş “Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. İş derdinde değiliz, insanlar ölüyor. Keşke bu savaş olmasa ve barış olsa. Korkuyla yaşamak istemiyoruz. Umarım düzelir” diyerek temennisini dile getiriyor.

Sadece ilçe merkezi değil, sınıra yakın köyler de çatışmalardan nasibini aldı. Nusaybin’in sınıra yakın Esentepe Köyü’nde bir köylünün evine top mermisi isabet etti. Patlamada evde maddi hasar meydana gelirken, 5 tavuk da telef oldu. Ev sahibi Abdulsamet Kaya “Şans eseri kurtulduk. Birçok köylü evini terk etti. Biz de korktuğumuz için akşam Mardin’e gündüz de köye geliyoruz” dedi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı ve Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Şenyurt Köyü’nde de durum aynı. Suriye tarafından gelen patlayıcılar ile köyde bulunan buğday siloları adeta delik deşik olmuş durumda. Çatışmalar yoğunlaşınca köy sakinleri evlerini terk etti. Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip olan köy tamamen boşalmış durumda. Eşyalarını almadan evlerini terk eden köylüler, tekrar köye gelerek eşyalarını almaya çalışsa da patlama ve silah seslerinden dolayı ancak birkaç parça alarak geri gitmek zorunda kalıyor.

Şirvan Oktay Görer / Nusaybin

©Deutsche Welle Türkçe