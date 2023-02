Nurdağı'na darbe vuran bir müteahhit AKP'li çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan yapılara yönelik soruşturmalar devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 78 müteahhit, 64 yapı sorumlusu ve 11 yapı sahibinin tutuklandığını bildirdi.

Bu süreçte yıkılan binaların müteahhitlerinin siyasi ilişkileri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu isimlerden biri de Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Mustafa Gökkaya. Gökkaya, aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi ve GBB Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına göre Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Son tespitlere göre Nurdağı'nda 1743 bina yıkıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.

Nurdağı, resmi verilere göre Antakya'nın ardından da depremin en fazla yıktığı ikinci ilçe. Yıkımın bu kadar büyük olduğu ilçede belediye meclis üyelerinin müteahhitlerden oluşması dikkat çekiyor.

Yunus Kaya yakalandı

İlçeye darbe vuran müteahhitlerden bir diğeri olan Yunus Kaya dün Mersin'de yakalandı.

Nurdağı'nda bulunan Yunus Kaya Apartmanı, CCK Apartmanı ve Yaşam Konutları Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalar arasında yer almış, her üç yapının müteahhitinin de Nurdağı Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın olduğunu DW Türkçe ortaya çıkarmıştı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçevesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Nurdağı Otel'de onlarca kişi öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalardan biri de Nurdağı Otel. Bina aynı zamanda Gökkaya Apartmanı adıyla mesken olarak da kullanılıyor. Yıkılan binada otel müşterilerinin yanı sıra apartmanda yaşayan onlarca kişi de öldü. Otelin web sitesi nurdagiotel.com kapatılsa da Wayback Machine'de arşivli kayıtları bulunuyor.

Otelin sahipleri Ali Gökkaya ve Mustafa Gökkaya'nın Asil İnşaat adlı bir inşaat şirketleri de var.

İki ismin de Nurdağı Belediye Başkanı AKP'li Ökkeş Kavak'la yakınlıkları sosyal medya paylaşımlarından görülüyor. Mustafa Gökkaya, yaptığı sosyal medya paylaşımda Ökkeş Kavak için "Kadim dostum yol arkadaşım" ifadelerini kullanıyor.

Mustafa Gökkaya'nın Facebook hesabı Fotoğraf: Facebook.com/Mustafa Gökkaya

Mustafa Gökkaya, Nurdağı'nda 2020 yılında başlanan Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin de müteahhidi. 2018'de ön satışların başladığı ifade edilen projede, Mustafa Gökkaya'nın yaptığı paylaşıma göre "51 adet lüks galeri sitesi ve 64 adet 140 metrekarelik sanayi dükkanı" bulunuyor.

İktidarla yakın ilişkiler

Yine sosyal medya paylaşımlarında AKP 24, 25, ve 26. önem milletvekili Şamil Tayyar, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, dün yakalandığı açıklanan müteahhit ve AKP'li belediye meclis üyesi Yunus Kaya ve yıkılan otelinde onlarca kişinin ölümüne yol açan Mustafa Gökkaya'nın, Temmuz 2019'da Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'ın oğlunun düğününde birlikte halay çektiği görülüyor. Musa Yıldırım da çocuklarıyla birlikte Yunus Kaya'nın yaptırdığı CCK Apartmanı'nın enkazı altında kalırken, Yıldırım'ın düğün sahibi oğlu sağ kurtarılamadı.

Mehmet Gökkaya'nın sosyal medya paylaşımlarında Mayıs 2018'de Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte bir fotoğrafı da bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre otelin sahiplerinden Ali Gökkaya ise Osmanlı Ocakları Nurdağı ilçe başkan yardımcılığı yapmış. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ali Gökkaya da depremde yaşamını yitirenler arasında yer alıyor.

AKP'den Nurdağı Belediye Meclisi üyesi ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi ve GBB Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda olan Mustafa Gökkaya'nın mevcut durumuna ilişkin ise bilgiye ulaşılamıyor.

Mustafa Gökkaya nerede?

Depremden sonra çok sayıda binanın müteahhidi ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Mustafa Gökkaya 24 Şubat itibariyle gözaltına alındığı ya da tutuklandığı kamuoyuna açıklanan isimler arasında yer almıyor.

"Hastalık kapmak için bu otelde kalabilirsiniz"

Depremde yıkılan Nurdağı Otel hakkında Mayıs 2022'de ETS'nin sitesinde yapılan şu yorum göze çarpıyor:

"Nereden başlayayım. Birincisi otel karanlık. Kiri pası gözükmesin diye patlak olan lambaları bile değiştirmiyorlar. Yanan lambalarda çok düşük ışık veriyor. Asansörün kapısını bile kirli bezle silmişler öyle bırakmışlar. Oda kokuyor. Sigara kokusu her yere sinmiş. Kül tablasını bile boşaltmamışlar. O kadar iğrenç. Odada dolapların içi her yer kirli. Çarşafta bile lekeler var. Banyo berbat. Sıcak su bile ani ısıtıcılı dandik şofbenden geliyor. Ki onun da duş başlığı kırık. Duş alacaksanız hortumdan gelen su ile duş alabilirsiniz. Banyoda her yerde kıl tüy var. Elektrik sigortaları kabloları meydanda. Oda kahvaltı tutmamıza rağmen bize kahvaltı şu saate şöyle diye bilgi veren olmadı. Etraf o kadar kirli olunca bizde hiç sormadık. Kısa ve öz bakteri mikrop ve hastalık kapmak istiyorsanız bu otelde kalabilirsiniz."

Katkıda bulunan: İletişim ve medya uzmanı, akademisyen Behlül Çalışkan