 NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı | ALMANYA | DW | 05.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı

NSU kurbanı Mehmet Kubaşık öldürülmesinin 15'inci yıl dönümünde Dortmund’da anıldı. Kubaşık sahibi olduğu ve çalıştırdığı büfede cinayete kurban gittiğinde 39 yaşındaydı.

default

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi tarafından 4 Nisan 2006tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde öldürülen Mehmet Kubaşık, cinayetin 15'inci yıl dönümünde anıldı.

Dortmund'da sahibi olduğu büfede öldürüldüğünde 39 yaşında olan Kubaşık, üç çocuk babasıydı.

Video izle 18:23

NSU cinayetlerindeki sır perdesi

Dortmund Belediye Başkanı Thomas Westphal Kubaşık'ın yakınlarının katıldığı anma töreninde yaptığı konuşmada aşırı sağcılığın Almanya'da soyut bir tehdit olmadığını belirtti. Westphal "Sağ terör kurbanlarını düşünüyoruz, onların ailelerini, geride kalanları ve acılarını" ifadelerini kullandı.

Westphal topluma farkında olma çağrısı yaparak aşırı sağcı eğilimlerde mücadeleye devam edileceğini ve Mehmet Kubaşık'ın anısının yaşatacaklarını söyledi.

Infografik Karte Mordopfer der NSU türkisch

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyelerinin 2000-2007 tarihleri arasında sekizi Türk, biri Yunan ve biri de Alman polisi olmak üzere Almanya'nın farklı kentlerinde 10 kişiyi öldürdü. Uzun süre karanlıkta kalan cinayetler, NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın 4 Kasım 2011'de Eisenach'da gerçekleştirmeye çalıştıkları başarısız bir banka soygununun ardından ölü bulunmaları ile ortaya çıkmıştı.

epd/SSB,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman medyasının ırkçı terörle sınavı

Almanya'da NSU'nun ilk cinayetinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Polis cinayetlerin arkasında uzun süre çete bağlantıları aradı, medya "döner cinayetleri"nden bahsetti. Peki gereken dersler çıkarıldı mı?  

NSU davası: Kurban yakınlarında hayal kırıklığı

Irkçı NSU terör örgütü sanıklarına yönelik gerekçeli kararın açıklanmasının ardından temyiz başvuru süresi dolmak üzere. Gerekçeli karar NSU kurbanlarının yakınlarında büyük hayal kırıklığı yarattı.  

NSU davasında 93 hafta sonra gerekçeli karar

Sekizi Türk on kişiyi öldürmekle suçlanan NSU davasında gerekçeli karar 93 haftalık mühletin bitiminde açıklandı. Böylelikle sanık avukatlarının temyiz başvuru süreci başlamış oldu.  

Benzer içerik

NSU 2.0 Drohmails an Seda Basay-Yildiz Rechtsanwältin

Neonazilerin tehdit ettiği avukat: Gizli adresim Darknet'te paylaşılmış 10.03.2021

'NSU 2.0' imzalı tehditlerde endişe verici tırmanış hakkında DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan avukat Seda Başay Yıldız, can güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Hessen Eyaleti'ne dava açacak.

Frankfurt Gemälde erinnert an Opfer von Hanau

Hanau: Almanya için yüzleşme vakti 13.02.2021

Hanau’da 9 kişinin yaşamına mal olan ırkçı saldırının üzerinden 1 yıl geçti. Almanya göz göre göre gelen bu saldırıdan ne öğrendi? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Deutschland Illustration zum Thema NSU Morde

Alman medyasının ırkçı terörle sınavı 09.09.2020

Almanya'da NSU'nun ilk cinayetinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Polis cinayetlerin arkasında uzun süre çete bağlantıları aradı, medya "döner cinayetleri"nden bahsetti. Peki gereken dersler çıkarıldı mı?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya’ya beyin göçü: "Vize kaygısıyla hareket alanımız daraldı"

Türkiye'den ayrılıp yeni bir hayata başlamak isteyenlerin tercih ettiği ülkeler arasında Almanya ön sıralarda. Peki, başkent Berlin'e gelenler sahip oldukları eğitimi ve birikimi buraya kolaylıkla entegre edebiliyor mu?  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  