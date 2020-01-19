 NSU davasında 93 hafta sonra gerekçeli karar | ALMANYA | DW | 21.04.2020

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ALMANYA

NSU davasında 93 hafta sonra gerekçeli karar

Sekizi Türk on kişiyi öldürmekle suçlanan NSU davasında gerekçeli karar 93 haftalık mühletin bitiminde açıklandı. Böylelikle sanık avukatlarının temyiz başvuru süreci başlamış oldu.

Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihinde on cinayet, iki bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihinde on cinayet, iki bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Sekizi Türk on kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında gerekçeli karar mühletin dolmasına bir gün kala açıklandı. Davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, 3 bin 25 sayfalık gerekçeli kararın, taraflara "kısa süre içinde" iletileceğini açıkladı.

Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı kararda on cinayet, iki bombalı saldırı ve soygun gibi diğer suçlardan NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmış, diğer dört sanığa da NSU'ya yardım ve yataklıktan 2,5 ila 10 yıl hapis cezaları verilmişti.

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Sanık avukatlarının gerekçeli kararı inceleyerek temyiz başvurusunu yazılı olarak gerekçelendirmek için bir aylık süreleri bulunuyor. Temyiz başvurusunun kabulü konusunda kararı ise Yargıtay verecek.

NSU'nun temyiz için şansı var mı?

NSU'ya atılı suçları bizzat işlediği düşünülen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 2011 yılında içinde yaşadıkları karavanın içinde ölü bulunmuş, intihar ettikleri sonucuna varılmıştı. Davanın baş sanığı 45 yaşındaki Zschäpe'nin, Böhnhardt ve Mundlos ile birlikte yaşamasına rağmen hiç bir suç mahalinde bulunmamış olması ya da bulunduğuna dair bir delil bulunmaması, temyiz konusunda tartışmalı konuların başında geliyor.

Savcılığın iddianamesini sunduğu dönemde de Tschäpe'nin suç ortağı olarak gösterilmesi hukukçular arasında tartışmalara yol açmıştı. Zschäpe'nin hukuken hiç bir suç mahalinde bulunmamasına rağmen suç ortağı olduğu mahkeme kararıyla da teyit edilmişti. Zschäpe'nin avukatı Matthias Grasel, 2018'de karar açıklandığında müvekkilinin "suç ortaklığı"ndan hüküm giymesinin hukuki dayanağının olmadığını belirtmişti. Grasel, gerekçeli kararın açıklandığı bugün yaptığı açıklamada da bu noktanın temyiz başvurusunun merkezinde bulunacağını söyledi.

Temyiz için top Yargıtay'da

Federal Yargıtay, temyiz başvurusu ile ilgili incelemesini içeriksel açıdan değil usul açısından yapacak. 438 duruşma gününe yayılan NSU davasında usul hatası tespit edilmesi durumunda en kötü senaryo olarak davanın yeni baştan görülmesi de imkan dahilinde. Yargıtay'ın incelemesinin ne kadar zaman alacağı ise bilinmiyor.

Yargıtay'ın temyiz başvurusunu reddetmesi durumunda Zschäpe daha uzun yıllarını hapiste geçirecek. Başvurunun kabul edilmesi ve davanın yeniden görülmesi durumunda Zschäpe'nin serbest bırakılması gündeme gelebilecek.

NSU davasında Zschäpe dışında hüküm giyen dört sanıktan Ralf Wohlleben on yıllık hapis cezasının üçte ikisinden fazlasında tutuklu bulunduğu için 2018'de tahliye edilmişti. Diğer sanık Andre E. savcılığın 12 yıl hapis talep etmesine rağmen mahkemece 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve buna rağmen tutukluluğu 2018'de sona erdirilmişti. 2012'deki Yargıtay kararıyla tutukluluğu sona eren Holger G., yardım ve yataklıktan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. NSU'ya cinayetlerin işlendiği silahı sağlamaktan hüküm giyen Carsten S. ise üç yıllık gençlere özel hapis cezasına çarptırılmış ve cezasını kabul etmişti. Cezasının büyük bölümünü çeken Carsten S.'nin gerekçeli kararın ardından kısa süre içinde serbest bırakılacağı tahmin ediliyor.

Infografik Karte Mordopfer der NSU türkisch

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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