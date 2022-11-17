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Fotoğraf: Arne Dedert/dpa/picture alliance
Hukuk ve AdaletAlmanya

NSU 2.0 davasında karar açıklandı

21 dakika önce

Almanya’da siyasetçi, sanatçı, avukat ve insan hakları savunucularına "NSU 2.0" imzalı ölüm tehditleri göndermekle suçlanan aşırı sağcı sanık, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Almanya'da, siyasetçi, sanatçı, avukat ve insan hakları savunucularına "NSU 2.0" imzalı ölüm tehditleri göndermekle suçlanan Alexander M.'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık, aralarında hakaret, taciz, kamu huzurunu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrikin de olduğu suçlardan hüküm giyerek 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık 7 yıl 6 aylık ceza talep etmişti.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada sanık, 8'i Türk 10 kişiyi öldürmüş olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne atıfla "NSU 2.0" imzasını kullanarak, Ağustos 2018- Mart 2021 döneminde e-posta, faks ve kısa mesaj yoluyla 81 tehdit mektubu göndermekle suçlanıyordu.

Karar duruşmasında son sözleri sorulan 54 yaşındaki Alexander M., hakkındaki tüm suçlamaları reddederek suçlamaları kanıtlayacak deliller bulunmadığını savundu. Başsavcılık ve emniyet teşkilatını yalan ve manipülasyonla suçlayan sanık iddianamenin bir mahkumiyet kararı için dayanak sunmadığını, amacın "polisi temize çıkararak kendisini mahvetmek olduğunu" iddia etti. Darknette aşırı sağcı bir sohbet grubuna üye olduğunu kabul eden Alexander M., ancak suç teşkil eden hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Frankfurt Başsavcılığının Ekim ayında mahkemeye sunduğu 120 sayfalık iddianamede sanık, tehdit mektuplarının yanı sıra mahkemelere yönelik bomba tehditlerinden de sorumlu tutulmuştu.

Çok sayıda tehdit mesajı alan avukat Seda Başay Yıldız, kabare sanatçısı İdil Bayar, gazeteci Hengameh Yaghoobifarah ve Sol Partili siyasetçiler Martine Renner, Anne Helm ile Janine Wissler, Şubat ayındaki ilk duruşma öncesinde yayımladıkları ortak açıklamayla yargı sürecinin "tek bir zanlı"ya indirgenmesine sert tepki göstermiş, hedef alınanlar hakkında veri ve bilgilerin Hessen polis teşkilatı çevrelerinden aktarıldığı konusundaki bulgulara işaret etmişti.

Almanya'da "güvenlik makamlarıyla çok yönlü bağı bulunan militanların, silahlı aşırı sağcı yapılanmaların" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kolluk kuvvetleri ve yargı, soruşturmalarını sadece tek bir fail üzerinden yürüttüğü sürece bu ağlarla etkin bir şekilde mücadele edilemez, tehditlerle hedef aldıkları bireyler de korunamaz" uyarısında bulunulmuştu.

dpa,epd/BK,HT

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