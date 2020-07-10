NP: Erdoğan Türkleri artık siyasi önerilerle cezbedemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararını Die Welt gazetesi şöyle yorumladı:

"Tüm bunlar Erdoğan'ın halihazırda ne kadar da sıkışmış olduğunu da gösteriyor. Demokrasi, özgürlük ve refah gibi yıllar yılı AKP'nin başarısına katkı sağlamış olan büyük anlatılar büyük bir gümbürtüyle çöktü. Erdoğan bunun yerine popülist kara gün akçelerini yiyor. Suriye'de Türk ordusunu ve İslamcı birlikleri Kürtlerin kontrolündeki bölgelere sürerek bunlardan birini tüketmiş oldu. Bir başkasını sığınmacılara sınırları açarak kullandı. Ayasofya'dan sonra yedekte geriye kala kala Gezi Parkı'nın ortadan kaldırılması ve idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması kaldı. Soru bu rejimin yerle bir olup olmayacağı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi medeni kazanımlarını da kendisiyle birlikte alıp götüreceği."

Coburg'da yayımlanan Neue Presse gazetesi ise Erdoğan'ın artık seçmeni cezbedecek siyasi öneriler sunamadığı görüşünü savundu:

"Recep Tayyip Erdoğan kendini böyle bir siyasi çaresizlik eylemine mecbur hissettiğine göre çok derin bir sıkıntı içinde olmalı. İstanbul’da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi İslamcı ve milliyetçi seçmenlerini sevindiriyor olsa da sürekli popülerliğini kaybeden Cumhurbaşkanı açısından siyasi bir araç olarak kullanımı da sona ermiş oluyor. İslamcılar zaten oy veriyor. Türkiye'deki genç seçmenlerin önemli bir grubunun ise Ayasofya umrunda değil, onlar istihdam alanlarının olmayışından endişeli. Erdoğan her ne kadar yurtdışından gelecek eleştirileri şimdi kullanacak olsa da Ayasofya'nın dönüştürülmesi Erdoğan'ın aklına başka daha iyi bir fikir gelmediğini gösteriyor. Şimdi taraftarları önünde kutlama yapabilir ama şu hakikatten uzun süre kaçamayacak: Cumhurbaşkanı Türkleri artık siyasi önerilerle cezbedemiyor."

Ludwigshafen'da yayımlanan Rheinpfalz gazetesinde yer alan yorum ise şu şekilde:

"Erdoğan Türkiye'nin ulusal çıkarlarının yılmaz savaşçısı olarak sahneye çıkmak için yurtdışından gelen eleştiriyi kullanacak. Ancak bu sırada Birleşmiş Milletler Kültür Örgütü UNESCO'ya kafa kafaya çarpışacak, Yunanistan ile çatışmayı kızıştıracak ve Türkiye'nin daha da Batı'dan uzaklaştığı şüphesini güçlendirecek. Hepsinden önemlisi ise Ayasofya'nın dönüşümü Erdoğan'ın artık aklına başka daha iyi bir fikir gelmediğini gösteriyor."

DW/EC,HS

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