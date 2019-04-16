Notre Dame'ın restorasyonu için tüm dünya seferber

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve Salı günü söndürülen yangının ardından hasarın giderilmesi ve yeniden yapım faaliyetleri için tüm dünyadan destek geliyor.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının Fransız şirketleri Total ve L'Oreal restorasyon için 100'er milyon euro bağışta bulunacaklarını açıklarken, Fransız iş adamları ve sanat koleksiyonerleri Bernard Arnault ve François Pinault gibi isimler toplamda 300 milyon eurodan fazla destek vereceklerini ilan etti.

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de vatandaşlarına yeniden inşa için katkıda bulunma çağrısında bulundu. Steinmeier, katedralin "sadece harika bir bina olmadığını, aynı zamanda Avrupa kültürünü ve tarihini simgeleyen harika bir Avrupa anıtı olduğunu" belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Finch'in başındaki isim Marc Ladreit de Lacharriere 10 milyon, reklam şirketi JCDecaux 20 milyon, Societe Generale bankası 10 milyon, Paris Belediyesi ise 50 milyon euro bağışta bulunacaklarını açıkladı. ABD'li özel sermaye yatırımcısı Henry Kravis 10 milyon, Credit Agricole bankası ise 5 milyon euro ile destek vereceklerini belirtti. Teknoloji şirketi Apple CEO'su Tim Cook ise henüz açıklanmayan bir miktar bağışlayacağını duyururken, şu ana kadar açıklanan bağışlar toplamda 700 milyon euroyu aştı.

Bunların yanı sıra Fransa'nın ana havayolu şirketi Air France, restorasyon çalışmaları için ülkeye gelecek uzmanlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağını belirtirken, Vinci inşaat şirketi araçlarını tahsis edeceklerini açıkladı.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın üzüntüyle karşılandı

Devletlerden destek

Yunan hükümeti de Fransa'ya yardım eli uzatacağını açıkladı. Yunanistan Kültür Bakanlığı, ülkedeki tarihi yapıların korunmasında büyük bir deneyimlerinin bulunduğunu belirterek, talep edilmesi durumunda uzmanlarını ve teknisyenlerini restorasyon çalışmaları için görevlendirebileceğini belirtti.

Çekya da katedralin onarımı için destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a bir mektup yazarak Prag'daki benzer gotik binaların restorasyonunda deneyimli ekibini tahsis edebileceğini ve maddi yardımda da bulunabileceğini dile getirdi.

Restorasyon on yıllar sürebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Notre Dame'ı hep birlikte tekrar inşa edeceğiz" sözlerinin ardından katedralin eski haline kavuşturulmasının ne kadar süreceğiyle ilgili tahminler ortaya atılmaya başladı.

Fransa'daki Strasbourg Katedrali'nin restorasyon projesini yürüten Eric Fischer'in tahminlerine göre Notre Dame'ı eski haline getirmek on yıllar sürebilir.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Fischer, "Hasar çok ciddi olacak. Ancak Fransa'da bu tip anıt yapılarını restore eden şirketlerden oluşan bir ağ bulunmasından dolayı şanslıyız" ifadesini kullandı.

Fransız hükümetinin resmi anıtlar temsilcisi Stephane Bern ise maddi desteğin bir sorun oluşturmadığını ancak restorasyon faaliyetlerinin çok uzun zaman sürebileceği konusunda endişeleri olduğunu açıkladı.

Bern, yapının tekrar açılışını görecek kadar uzun yaşayamayabileceğini ima ederken, "gelecek kuşaklar için tekrar inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Almanya'daki Köln Katedrali'nin restorasyonunda görev alan baş mimar Peter Fuessenich de Notre Dame'ın restorasyonunun on yıllarca sürebileceğine dair görüş bildirdi. Köln Katedrali İkinci Dünya Savaşı'nda büyük zarar görmüştü ve restorasyon faaliyetleri 70 yıldan uzun bir süredir devam ediyor.

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Dünya çapında üzüntü yarattı

Paris'in simgelerinden 856 yıllık binada çıkan yangın tüm dünyada büyük üzüntü yarattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu birçok devlet görevlisi 1991 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen katedralin zarar görmesinden dolayı üzüntülerini paylaştı.

Pazartesi akşamı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken toplanan kalabalık bir yandan ilahiler söyleyerek üzüntülerini dile getirirken, tüm dünyada sosyal medyadan birçok kişi bu kültür mirasının yanmasından dolayı hislerini paylaştı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmaya da devam ediliyor. Paris Savcılığı yönetimindeki soruşturma 50 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Savcı Remy Heitz, eldeki bulgulara göre yangının kunduklama sonucu çıktığına dair işaret bulunmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Laurent Nunez de, yangının çıkış nedeninin hâlâ belirsizliğini koruduğunu söyledi.

DW,AFP,AP,rtr/ÇÖ,JD

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