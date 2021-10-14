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Norveç

Kuzey Avrupa'da bir kraliyet olan Norveç, İskandinavya Yarımadası'nda yer almaktadır. Doğusunda İsveç, kuzeydoğusunda Finlandiya ve Rusya bulunmaktadır.

Meşruti bir monarşi olan Norveç, parlamenter sistemle yönetilmektedir. Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan ülkenin başkenti Oslo'dur.

Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Norveç’teki saldırının zanlısında "radikalleşme" şüphesi 14.10.2021

Norveç’te yay ve ok kullanarak beş kişiyi öldüren, iki kişiyi de yaralayan Danimarkalı zanlının geçen yıl Müslüman olduğu bildirildi. Polis olayın bir terör saldırısı olabileceği üzerinde duruyor.

Norway's Prime Minister Erna Solberg addresses guests during the World Health Summit in Berlin on October 16, 2018. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Salgın kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanına para cezası 09.04.2021

Bir aile toplantısı organize ederek pandemi kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanı Solberg, 2 bin 352 dolar para cezasına çarptırıldı. Solberg, özür dileyerek, cezayı kabul ettiğini ve ödeyeceğini söyledi.

Norway's Prime Minister Erna Solberg speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel at the chancellery in Berlin, Germany, October 15, 2019. REUTERS/Michele Tantussi

Korona kurallarını ihlal eden Norveç Başbakanı hakkında inceleme 19.03.2021

Doğum günü kutlaması sırasında korona kurallarına uymadığı gerekçesiyle Norveç Başbakanı Solberg hakkında inceleme başlatıldı. "Kuralları daha iyi bilmem gerekirdi" diyen Solberg özür diledi.
08.02.2021 ©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Thomas Brégardis ; Rennes ; 08/02/2021 ; Polyclinique Saint-Laurent de Rennes. 14 000 vaccins Astrazeneca sont arrivés en Bretagne le samedi 6 février. La Polyclinique Saint-Laurent à Rennes poursuit la campagne auprès de son personnel soignant avec les premières injection du vaccin Asrtazaneca Photo: Thomas Brégardis / Ouest-France - Rennes. 14,000 Astrazeneca vaccines arrived in Brittany

Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu 11.03.2021

Danimarka, aşı olan bazı kişilerin "kanında pıhtılaşma" tespit edildiği gerekçesiyle, AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Bunun ardından Norveç de AstraZeneca'nın kullanımını durdurduğunu duyurdu.
DEUTSCHLAND, RATINGEN, 17.05.2013, Alte Menschen bei einem gemeinsamen Stuhlkreis im Altenzentrum Haus Salem. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Norveç'te aşıyla bağlantılı 23 ölüm 15.01.2021

Biontech-Pfizer'in aşısının uygulandığı Norveç'te başka ciddi hastalıkları bulunan 23 yaşlının aşılama sonrasında öldüğü bildirildi. Aşıların bu yaş grubunda yeterince denenmediğine işaret ediliyor.
U.S. President Donald Trump answers questions during a news conference at the White House in Washington, U.S., September 4, 2020. REUTERS/Leah Millis

Trump, Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi 09.09.2020

ABD Başkanı Trump, Norveçli bir milletvekili tarafından, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin düzelmesinde çok önemli rolü olduğu gerekçesiyle "2021 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi.

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Norveç Rus diplomatı sınır dışı ediyor 19.08.2020

Norveç, bir casusluk olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen Rus diplomatı sınır dışı kararı aldı. Daha önce bir Norveçli benzer gerekçelerle Moskova'da gözaltına alınmıştı.

Archiv 2001 ARCHIV - Eine Ölplattform des norwegischen Energiekonzerns Statoil steht in der Nordsee vor Norwegens Küste (Archivfoto vom 14.06.2001). Die Norweger sitzen auf einem Haufen Geld. Rein rechnerisch ist jeder von ihnen (Kronen-)Millionär. Denn der staatliche Pensionsfonds, der mit den Einnahmen aus den Öl- und Gasvorkommen des Landes finanziert wird, ist seit Januar fast 5,1 Billionen Kronen wert - das Millionenfache von Norwegens Einwohnerzahl. Der Fonds, dessen Jahresbericht am Freitag (28.02.2014) erscheint, gilt als größter seiner Art auf der Welt und soll Generationen von Norwegern die Rente sichern. Foto: EPA/STATOIL HYDRO/HO NORWAY OUT, EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Norwegen und sein Topf voll Gold: Öl-Reichtum mit Schattenseiten am 25.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/Scanpix/Statoil Hydro

Norveç Varlık Fonu kesenin ağzını açıyor 12.05.2020

Dünyanın en büyük varlık fonuna sahip olan Norveç, koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle oluşan kayıpları telafi için fondan rekor miktarda para çekecek.

Küresel ısınma: Norveç'te şarap üretimi 09.12.2019

Avrupa'da şarap artık sadece güneşi bol güney ülkelerinde üretilmiyor. Küresel ısınma sayesinde Norveç ve Baltık Bölgesi'nde de şarap üretilmeye başlandı. Hatta Alaska ve Grönland'dan da geçen 59'uncu kuzey paralelinde de. Norveçli Lerkekåsa Şarapçılık, burada yaklaşık 10 yıldır şarap üretiyor. Şarap üreticisine bağ bozumunda eşlik ettik.
View of Bergen taken on September 12, 2014. AFP PHOTO / ERIC PIERMONT / AFP PHOTO / Eric PIERMONT (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images)

Dünyada en kaliteli yaşam Norveç’te 09.12.2019

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın açıkladığı İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde Norveç yine birinci oldu. Türkiye ise "çok yüksek" yaşam kalitesine sahip olunan 62 ülke arasında 59’uncu sırada.
OSLO, NORWAY - MAY 17: A group of young women with traditional dresses parading to celebrate Norwegian Constitution Day on May 17, 2014 in Oslo, Norway. Norway's Constitution, declaring the country to be an independent nation, was signed at Eidsvoll on May 17, 1814. Tolga Akmen / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kadınlar için en yüksek yaşam kalitesi Norveç'te 23.10.2019

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre kadınların yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç oldu. 167 ülkenin yer aldığı endekste Türkiye 114. sırada yer aldı.

OSLO 20191022. En beväpnad man har stulit en ambulans i Oslo, skriver norska polisen på Twitter. --- En person har stjålet en ambulanse på Torshov. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / TT / kod 20520 |

Oslo’da silahlı şüpheli ambulans kaçırdı 22.10.2019

Oslo’da bir hastaneye ait ambulansı silahlı bir erkek tarafından kaçırıldı. Kaçarken yayalara çarpan ve iki bebeği yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Polis, bir şüpheliyi daha arıyor.

Norveç çevreyi kirleten firmaları devlet fonundan çıkarıyor 22.10.2019

Kömür, petrol ya da doğalgaz firmaları uzun süre boyunca yatırımcılar için değerli yatırım hedefiydi. Ancak giderek bu düşünce tarzından uzaklaşılıyor. Norveç, büyük oranda devlet fonunu fosil enerji şirketlerinden çekmeye başladı.

ARCHIV - ILLUSTRATION - epa03514981 (01/22) Dave Lansky fires a Minigun, which shoots 50 rounds a second, at the Big Sandy Machine Gun Shoot outside Wikieup, Arizona, USA, 19 October 2012. EPA/JIM LO SCALZO (zu dpa «Bericht: US-Waffenexporte 2014 stark gestiegen» vom 26.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu 11.10.2019

Türkiye’nin Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.
A recent reseach carried out by a team from Kavli Institute for Systems Neuroscience (NTNU) in Norway and German Center for Neurodegenerative Diseases found out that epilepsy is triggered by the collapse of brain’s defence mechanism. The researchers studied the brain of zebra fish to understand brain activities during an epileptic seizure.

Epilepside yeni tedavi umudu 24.08.2019

Norveç ve Almanya'dan araştırmacılar epilepsiye karşı yeni bir tedavinin önünü açabilecek bir çalışmaya imza attı. Çalışma epilepsi krizlerinin beynin savunma sisteminin çökmesiyle ortaya çıktığını gösterdi.
Sweden's Prime Minister Stefan Lofven, left, walks with German Chancellor Angela Merkel, center, Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, second right, and Norway's Prime Minister Erna Solberg as they arrive at Videy island near Reykjavik for a meeting on Tuesday Aug. 20, 2019. (AP Photo/Egill Bjarnason) |

Almanya ile Kuzey ülkelerinin Arktika ortaklığı 20.08.2019

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te Kuzey Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ile biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu ülkelerle iklim ve Arktika politikalarında işbirliği yapacaklarını duyurdu.
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