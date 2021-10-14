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Kuzey Avrupa'da bir kraliyet olan Norveç, İskandinavya Yarımadası'nda yer almaktadır. Doğusunda İsveç, kuzeydoğusunda Finlandiya ve Rusya bulunmaktadır.
Meşruti bir monarşi olan Norveç, parlamenter sistemle yönetilmektedir. Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan ülkenin başkenti Oslo'dur.
Avrupa'da şarap artık sadece güneşi bol güney ülkelerinde üretilmiyor. Küresel ısınma sayesinde Norveç ve Baltık Bölgesi'nde de şarap üretilmeye başlandı. Hatta Alaska ve Grönland'dan da geçen 59'uncu kuzey paralelinde de. Norveçli Lerkekåsa Şarapçılık, burada yaklaşık 10 yıldır şarap üretiyor. Şarap üreticisine bağ bozumunda eşlik ettik.
Kömür, petrol ya da doğalgaz firmaları uzun süre boyunca yatırımcılar için değerli yatırım hedefiydi. Ancak giderek bu düşünce tarzından uzaklaşılıyor. Norveç, büyük oranda devlet fonunu fosil enerji şirketlerinden çekmeye başladı.