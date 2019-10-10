 Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu | AVRUPA | DW | 11.10.2019

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AVRUPA

Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah satışını durdurdu

Türkiye’nin Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı nedeniyle Finlandiya'nın ardından Norveç de Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı aldı.

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Almanya’nın silah ihracatında bu yıl içinde geçen seneye kıyasla artış kaydedildi. Silah satılan ülkeler arasında Yemen’deki savaşa katılan Mısır ve BAE’nin olması dikkati çekti. (07.10.2019)

Çevre koruma örgütü Greenpeace Alman hükümetine, Yemen’de "acımasız bir savaş yürüttüğü" gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzatma çağrısı yaptı. (09.09.2019)

Alman hükümeti bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye 15 milyon 300 bin euroluk silah satışına onay verdi. Türkiye, Almanya’nın silah ihraç listesinde 19’uncu sırada yer aldı. (23.04.2019)

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide "karmaşık” ve çok hızla değişen durum nedeniyle  Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatında Oslo'nun yeni onay vermeyeceğini açıkladı. Bakan Soreide Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasının "ihtiyati tedbir" olduğunu belirtti. Soeide, Türkiye'ye silah ve teçhizat ihracatı için verilen mevcut izinlerin de yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Türkiye gibi NATO üyesi olan Norveç, 2018 yılı verilerine göre Türkiye'ye yaklaşık 6 milyon euro değerinde silah satışı gerçekleştirmişti.

Soeide, Çarşamba günü de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtından dolayı "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, Türkiye'ye "operasyona son verme" çağrısında bulunmuştu. Bunun "insani sonuçlarında” kaygı duyduğunu belirten Norveçli Bakan, Türkiye'ye "uluslararası hukuka saygı duymaya" davet etmişti.

Ine Marie Eriksen Soreide norwegische Außenministerin

Ine Eriksen Soreide

Finlandiya da silah ihracatını durdurdu

Finlandiya hükümeti de Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu kınayarak, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından Çarşamba günü bir açıklama yapan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Durum ciddi. Kendi sorumluluk alanım için şunu söyleyebilirim: Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının onaylanmayacağını ve var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Öte yandan Sosyal Demokratlar'ın öncülük ettiği Finlandiya hükümeti, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu kınayan bir açıklama yayınladı. Başbakan Antti Rinne basına yaptığı açıklamada operasyonun
Suriye'de zaten karışık durumda olan krizi tırmandırabileceğine dikkat çekti.

Rinne ayrıca operasyonun yeni bir mülteci krizine neden olabileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ni konuyla ilgili hazırlık yapmaya çağırdı.

2018 yılında Finlandiya toplam 128 milyon euro değerinde silah ihracatı yapmıştı. Finlandiya'nın en çok silah ihracatı yaptığı üç ülke ise sırasıyla Polonya, Türkiye ve İsveç'ti.

AFP,DW/BK, JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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