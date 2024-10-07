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Nobel Tıp Ödülü Ambros ile Ruvkun'un oldu

7 Ekim 2024

ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun, "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

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Nobel Komitesi, Nobel Tıp Ödülü'na layık görülen bilim insanları Victor Ambros ile Gary Ruvkun'un duvara yansıtılmış görüntüsü önünde gazetecilerin karşısında açıklama yapıyor
Fotoğraf: Steffen Trumpf/dpa/picture alliance

ABD'li Gelişim Biyoloğu Prof. Victor Ambros ve yine aynı ülkeden Moleküler Biyolog ve Genetik Profesörü Gary Ruvkun Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iki bilim insanının bu ödüle "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ödüllendirildiği duyuruldu.

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl yine mRNA teknolojisine katkılarından dolayı bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissmann layık görülmüştü.

Önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanındaki Nobel ödüllerininde açıklanmasının ardından ödüller 10 Aralık ayında düzenlenecek törende İsveç Kralı tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Dinamitin mucidi ve iş adamı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor.

 

Reuters,DW / ET,JD

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