Nobel Tıp Ödülü Ambros ile Ruvkun'un oldu

ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun, "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

ABD'li Gelişim Biyoloğu Prof. Victor Ambros ve yine aynı ülkeden Moleküler Biyolog ve Genetik Profesörü Gary Ruvkun Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iki bilim insanının bu ödüle "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı ödüllendirildiği duyuruldu.

Nobel Tıp Ödülü geçen yıl yine mRNA teknolojisine katkılarından dolayı bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissmann layık görülmüştü.

Önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanındaki Nobel ödüllerininde açıklanmasının ardından ödüller 10 Aralık ayında düzenlenecek törende İsveç Kralı tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Dinamitin mucidi ve iş adamı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor.

Reuters,DW / ET,JD

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