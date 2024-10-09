Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

Nobel Kimya Ödülü David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada ikisi ABD'li, biri İngiliz üç bilim insanının proteinlerin yapıları üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldükleri bildirildi.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Nobel, İsveç Kraliyet Akademisi tarafından veriliyor. Ödülün maddi değeri 11 milyon İsveç kronu (Yaklaşık 1,1 milyon ABD doları).

Akademi, ödülün yarısının "hesaplamalı protein tasarımı için" ABD'li Baker'a verildiğini, diğer yarısının ise "protein yapısı tahmini için" İngiliz bilim insanı Hassabis ve ABD'li meslektaşı Jumper tarafından paylaşıldığını duyurdu.

2024'ün kazananları

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri dün açıklandı. Yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenimi alanındaki çalışmalarıyla ABD'li John Hopfield ve Kanadalı Geoffrey Hinton'un bu ödülün oldu.

Nobel Ödülleri her yıl törenle sahiplerine dağıtılıyor. Fotoğraf: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images

7 Ekim'de de Nobel Tıp Ödülü'nün ABD'li Gelişim Biyoloğu Prof. Victor Ambros ve yine aynı ülkeden Moleküler Biyolog ve Genetik Profesörü Gary Ruvkun'a verildiği duyuruldu.

Ambros ve Ruvkun, gen düzenlemesinde önemli bir rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülleri sınıfı olan mikroRNA'yı keşfetmişlerdi.

Üç Nobel ödülü daha verilecek

Yarın saat 13.00'te jüri bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'nü kimin alacağını açıklayacak. 11 Ekim Cuma günü ise sıra, Norveç'in başkenti Oslo'dan açıklanacak Nobel Barış Ödülü'ne gelecek.

Son olarak Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı ise 14 Ekim'de açıklanacak.

Dinamitin mucidi ve iş insanı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor.

DW,AFP/TY,CÖ

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