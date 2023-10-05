Nobel Edebiyat Ödülü Jon Fosse'nin

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildiğini duyurdu. Fosse yaptığı açıklamada, "Nobel'i kazanmanın hem olağanüstü hem de ürkütücü" olduğunu dile getirdi.

Norveçli yazar Jon Fosse, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm yaptığı açıklamada, Fosse'nin kaleme aldığı yenilikçi tiyatro oyunları ve düzyazıları ile "söylenemeyenlere bir ses" verdiğini dile getirdi.

Jon Fosse ise, ödülün kendine verildiğini öğrendikten sonra Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Nobel'i kazanmanın hem olağanüstü hem de ürkütücü olduğunu belirtti. "Şaşkınlık içindeyim ve biraz da korkmuş durumdayım. Bunu, başka bir şey düşünmeden sadece ve öncelikle edebiyat olmak isteyen edebiyata verilmiş bir ödül olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullanan 64 yaşındaki Fosse, eserlerini Norveççenin resmi olarak kabul edilen iki yazım biçiminden biri olan "Yeni Norveççe"de yazıyor.

19. yy'da Danca'ya alternatif olarak, yerel lehçeler temelinde geliştirilen Yeni Norveççe, günümüzde halkın sadece yüzde 10'u tarafından kullanılıyor.

Mats Malm Fotoğraf: TT/IMAGO

Onlarca tiyatro eserinin yanı sıra çok sayıda roman, deneme, şiir ve çocuk kitabı yazan Fosse'nın eserleri 40'dan fazla dile çevrildi. Yazdığı tiyatro oyunları ise dünya genelinde binden fazla kez sahnelendi.

Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından geleneksel olarak Tıp, Fizik ve Kimya alanlarında ödül alanların isimlerinin açıklanmasının ardından dördüncü sırada duyuruluyor. Akademi Cuma günü de Nobel Barış Ödülü'nün sahibini açıklayacak. Bu açıklama da yine geneksel olarak, diğer dört ödül gibi İsveç'in başkenti Stockholm'da değil, Norveç'in başkenti Oslo'da duyurulacak. Pazartesi günü ise son olarak Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi kamuoyu ile paylaşılacak.

Ödüller sahiplerine, her yıl olduğu gibi, dinamitin mucidi Alfred Nobel'in (1833-1896) ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle takdim edilecek. Ödül kazananlara ayrıca kişi başına 11 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 950 bin euro) para ödülü verilecek.

dpa,Reuters / ET,EC

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