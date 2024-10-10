Nobel Edebiyat Ödülü'nü Han Kang kazandı

2024 Nobel Edebiyat Ödülü Güney Koreli yazar Han Kang'a verildi. 53 yaşındaki Han, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Güney Koreli yazar oldu. Yazarın kitapları Türkçe'ye de çevrildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Güney Koreli yazar Han Kang'ın 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

Ödülü veren kurum Perşembe günü yaptığı açıklamada, Güney Koreli yazar Han Kang'ın "Tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı nedeniyle" 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığını duyurdu.

53 yaşındaki Han, Nobel edebiyat ödülünü kazanan ilk Güney Koreli yazar oldu.

Han'ın karakterlerinin "Savunmasız, genellikle kadın yaşamlarına yönelik fiziksel empatisinden” övgüyle söz eden Nobel Komitesi Başkanı Anders Olsson, Han'ın eserlerinin "Tarihsel travmalarla yüzleştiğini ve her bir eserinde insan hayatının kırılganlığını ortaya koyduğunu” söyledi.

Olson konuşmasının devamında, "Beden ve ruh, yaşayanlar ve ölüler arasındaki bağlantılar konusunda eşsiz bir farkındalığa sahip olan yazar, şiirsel ve deneysel üslubuyla çağdaş düzyazıda bir yenilikçi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Han Kang, bir kadının et yemeyi bırakma kararının yıkıcı sonuçlar doğurduğu sarsıcı romanı "The Vegetarian" ile 2016 yılında Uluslararası Booker Ödülü'nü kazanmıştı. Yazarın "Human Acts" adlı romanı ise 2018 yılında Uluslararası Booker Ödülü finalisti olmuştu.

Türkçe'ye de çevrildi

Güney Koreli yazar Han Kang'ın dört romanı Türkçe'ye de çevrildi. Uluslararası Man Booker Ödüllü "Vejetaryen," yine Booker finalisti "Beyaz Kitap," "Çocuk Geliyor" ve Prix Mėdicis ve Prix Femina Ödülü alan "Veda Etmiyorum" yazarın Türkçe'ye de tercüme edilen romanları. Yazarın en ünlü romanı olarak kabul edilen "Vejetaryen" 25'ten fazla dile tercüme edildi. Roman 2009 yılında aynı isimle beyaz perdeye de aktarıldı.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü geçen sene Norveçli yazar Jon Fosse almıştı.

2006'da ise Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı. Orhan Pamuk, İstanbul’un melankolik ruhunun izlerini sürerken, kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için kullandığı yeni simgeler dolayısıyla Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ilk Türk yazar olmuştu.

2024'te Nobel Ödülü'nü kazananlar

Nobel Kimya Ödülü bu yıl David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden dün yapılan açıklamada ikisi ABD'li, biri İngiliz üç bilim insanının proteinlerin yapıları üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldükleri bildirildi.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri Salı günü açıklandı. Yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenimi alanındaki çalışmalarıyla ABD'li John Hopfield ve Kanadalı Geoffrey Hinton Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

7 Ekim'de de Nobel Tıp Ödülü'nün ABD'li Gelişim Biyoloğu Prof. Victor Ambros ve yine aynı ülkeden Moleküler Biyolog ve Genetik Profesörü Gary Ruvkun'a verildiği duyuruldu.

Ambros ve Ruvkun, gen düzenlemesinde önemli bir rol oynayan yeni bir küçük RNA molekülleri sınıfı olan mikroRNA'yı keşfetmişlerdi.

İki Nobel ödülü daha verilecek

11 Ekim Cuma günü ise sıra, Norveç'in başkenti Oslo'dan açıklanacak Nobel Barış Ödülü'ne gelecek.

Son olarak Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı ise 14 Ekim'de açıklanacak.

Ödüller sahiplerine, her yıl olduğu gibi, dinamitin mucidi Alfred Nobel'in (1833-1896) ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle takdim edilecek. Ödül kazananlara ayrıca kişi başına 11 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 950 bin euro) para ödülü verilecek.



DW,dpa,Reuters/TY,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?