Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü, Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

Ödül kazanan isimleri, Oslo'da kamuoyuna duyuran Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen "komşu ülkeler Belarus, Rusya ve Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve barış içinde birarada yaşamanın üç üstün savunucusuna" ödülün verildiğini söyledi.

Açıklamada "iktidarı eleştirme hakkını ve vatandaşların temel haklarını savundukları için" bu kurum ve kişilerin ödüle layık görüldüğü belirtildi. "Savaş suçlarını, insan hakkı ihlallerini, gücün kötüye kullanımını belgelemede üstün çabalar gösterdiler. Hepsi birlikte, sivil toplumun barış ve demokrasi için önemini sergiliyor" denildi.

Geçen yıl ödülü kazananlar Rusya'dan Dmitri Muratov ve Filipinler'den Maria Ressa olmuştu. Her iki gazeteci ülkelerinde "ifade özgürlüğünü savunmak için verdikleri cesur mücadele" nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

Hafta başında Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Svante Paabo'nun kazandığı duyurulmuştu. Fizik dalında Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger, kimya dalında ise ABD'li Carolyn R. Bertozzi, K. Barry Sharpless ve Danimarkalı Morten Meldal Nobel kazanan isimler oldu. Nobel Edebiyat Ödülü'ne ise Fransız yazar Annie Ernaux layık görüldü.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Reuters / EC, CÖ