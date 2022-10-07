  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Ales Bialiatski
Ales BialiatskiFotoğraf: Vit Simanek/CTK/dpa/picture alliance
İnsan HaklarıRusya

Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

3 saat önce

2022 Nobel Barış Ödülü, Belaruslu aktivist Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

https://www.dw.com/tr/nobel-bar%C4%B1%C5%9F-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-sahiplerini-buldu/a-63368781

2022 Nobel Barış Ödülü, Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.

Ödül kazanan isimleri, Oslo'da kamuoyuna duyuran Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen "komşu ülkeler Belarus, Rusya ve Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve barış içinde birarada yaşamanın üç üstün savunucusuna" ödülün verildiğini söyledi.

Açıklamada "iktidarı eleştirme hakkını ve vatandaşların temel haklarını savundukları için" bu kurum ve kişilerin ödüle layık görüldüğü belirtildi. "Savaş suçlarını, insan hakkı ihlallerini, gücün kötüye kullanımını belgelemede üstün çabalar gösterdiler. Hepsi birlikte, sivil toplumun barış ve demokrasi için önemini sergiliyor" denildi.

Geçen yıl ödülü kazananlar Rusya'dan Dmitri Muratov ve Filipinler'den Maria Ressa olmuştu. Her iki gazeteci ülkelerinde "ifade özgürlüğünü savunmak için verdikleri cesur mücadele" nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

Hafta başında Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Svante Paabo'nun kazandığı duyurulmuştu. Fizik dalında Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger, kimya dalında ise ABD'li Carolyn R. Bertozzi, K. Barry Sharpless ve Danimarkalı Morten Meldal Nobel kazanan isimler oldu. Nobel Edebiyat Ödülü'ne ise Fransız yazar Annie Ernaux layık görüldü.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Reuters / EC, CÖ

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Anayasa" tepkisi

Politika
47 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

Almanya'da seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiden mutsuz

Ekonomi
5 saat önce
CHP'nin başörtüsü konusundaki hamlesi tartışma yarattı

Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?

Başörtüsü tartışması hakkında kadınlar ne düşünüyor?

Politika
21 saat önce
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Davutoğlu: Başörtüsü teklifi 28 Şubat korkusuna karşı tedbir

Davutoğlu: Başörtüsü teklifi 28 Şubat korkusuna karşı tedbir

Politika
24 saat önce

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

Ekonomi
6 Ekim 2022
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisi üzerine Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Fransa, Avrupa Siyasi Topluluğu ile neyi hedefliyor?

Fransa, Avrupa Siyasi Topluluğu ile neyi hedefliyor?

Politika
6 Ekim 2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Ekonomi
6 Ekim 2022
Ana sayfaya dön