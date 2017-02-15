Nobel Barış Ödülü Filipinli ve Rus gazetecilere

2021 Nobel Barış Ödülü Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğünü savunmak için mücadele veren gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, yaptığı açıklamada Rusya’da yayın yapan Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov ile Filipinli Maria Ressa’nın, demokrasi ve ifade özgürlüğüne verdikleri hizmetten dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüklerini bildirdi.

Reiss-Andersen, Ressa ve Muratov'un "Demokrasi ve basın özgürlüğünün giderek daha da olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı bir dünyada, bu ideali savunan tüm gazetecileri temsil ettiklerini" belirtti.

Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nce açıklanan ödüllerde gazetecilere yaklaşık 1,1 milyon Amerikan doları verilecek.

Rappler haber sitesinin kurucusu 58 yaşındaki Maria Ressa yaptığı açıklamada ödüle layık görülmekten ötürü "şoke" olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen Rappler'in "Duterte rejiminin tartışmalı, kanlı uyuşturucu kampanyasına eleştirel olarak dikkat çektiğini" söyleyerek ölen kişilerin sayısının fazlalılığı nedeniyle bu kampanyanın ülkesinin kendi insanlarına savaş açıldığı izlenimini doğurduğu belirtildi.

Rus gazeteci Muratov da bağımsız gazete Novaya'nın kurucu ortağı ve 1995 yılından beri baş editörü. Komite 59 yaşındaki Muratov'un "baş etmesi giderek zorlaşan güç koşullarda on yıllardır ifade özgürlüğünü savunduğunu" ifade etti.

Rtr, AFP /SSB, BK

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