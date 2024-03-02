Nikaragua'dan Almanya'ya "soykırıma yardım" suçlaması

Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanı'nda, Almanya'yı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya ödemeleri keserek, "soykırımın yapılmasını desteklemekle" suçladı. Nikaragua hükümeti, Cuma günü Divan'a iletilen dilekçede, Berlin'in bu tutumla "soykırımın işlenmesini önlemek adına mümkün olan her şeyi yapma yükümlülülüğünü yerine getirmediğini" belirtti. Almanya'nın İsrail'e verilen siyasi, finansal ve askeri destekle birlikte yardım kuruluşuna bağışları keserek "soykırımı kolaylaştırdığı" belirtilen dilekçede, Lahey'deki Divan'dan Berlin'e karşı acil hüküm talep edildi.

12 UNRWA çalışanının Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılara karıştığına yönelik iddialar nedeniyle kuruluşa en fazla bağış yapan Almanya, ABD, İngiltere ve İsveç gibi donörler bu bağışları durdurma kararı almıştı. Ajans, söz konusu çalışanları işten çıkartmış, ancak bu karar 12'den fazla donörün toplamı yaklaşık 450 milyon doları bulan bağışları askıya almasına engel olamamıştı. Söz konusu meblağ, UNRWA'nın 2024 bütçesinin neredeyse yarısına denk geliyor.

Bağışların durdurulması, bölgede halihazırda felaket boyutlarına ulaşan insani krizin daha da ağırlaşacağı endişelerine neden olmuş ve yardım kuruluşlarından tepki görmüştü. Avrupa Komisyonu, Cuma günü BM'nin iddalara ilişkin bağımsız bir inceleme komisyonu görevlendirilmesi şartını kabul etmesinin ardından önümüzdeki hafta yardımların gönderileceğini açıkladı.

Güney Afrika da İsrail'i soykırımla suçlamıştı

Geçen yılın Aralık ayında Güney Afrika hükümeti de, Divan'a giderek İsrail'e Gazze'de soykırım suçlaması yöneltmişti. Divan, Ocak ayı sonunda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarında soykırımın işlenmesine karşı tüm önlemleri alarak, Filistin halkını koruması ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını mümkün kılmasına hükmetmişti. Güney Afrika'nın İsrail'in Filistinlilerin sığındığı son nokta olan Refah'a operasyon düzenlemesine karşı verdiği dilekçe ise reddedilmişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği terör saldırılarında İsrail verilerine göre yaklaşık bin 160 kişi öldürüldü, 250 kişi rehin alındı. İsrail'in 'Hamas'ı yok etmek amacıyla' bu saldırıların ardından Gazze'ye başlattığı operasyonlarda Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 bin 200'den fazla Filistinli öldürüldü.

DW,AFP / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?