Nijerya Twitter'i süresiz askıya aldı

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter'in "belirsiz bir süreliğine askıya alındığını" duyurdu. Bakanlık karara, platformun "ülkenin toplumsal varlığını tehdit etmeye yönelik faaliyetler için sürekli kullanımını" gerekçe gösterdi. Karar, Twitter'in Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Twiter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir paylaşımını kaldırmasından iki gün sonra geldi. Twitter, çarşamba günü Buhari'nin resimi hesabını ülkedeki isyancılara karşı 'soykırım tehdidinde bulunduğu' şikayetleri üzerine 12 saatliğine askıya almış ve söz konusu paylaşımı da kaldırmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari

Bakanlık Twitter'de hangi faaliyetlerin Nijerya için tehdit olarak görüldüğüne ilişikin açıklama yapmazken Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, Twitter'i "ayrılıkçıların liderinin şiddet yanlısı paylaşımlarını görmezden gelmekle" suçladı. Bakan, Twitter'in CEO'su Jack Dorsey'i de geçen sene ülkedeki polis şiddetine yönelik protestoları da desteklemekle suçladı.

Twitter: Endişe verici

Karar sonrası açıklama yapan Twitter, kararın "derinden endişe verici" olduğunu açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nin Nijerya temsilcisi ise "baskıcı adımlar" karşı karşıya olduklarını belirterek, bunun "muhalefeti sansür uygulama yönünde açık bir girişim" olduğunu söyledi. Uluslararası Af Örgürtü de açıklamasında Nijerya hükümetine "hukuka aykırı olan bu kararı" derhal geri alma çağrısı yaptı.

Twitter, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da popüler sosyal medya platformları arasında başı çekiyor. Ülkede geçen yıl düzenlenen polis şiddeti karşıtı protestolarda özellikle genç Twitter kullanıcıları protestoların düzenlenmesinde sık sık Twitter'e başvurmuştu.

AFP,dpa/BÖ,JD

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