Neumann: Fransa'daki saldırılardan Erdoğan da dolaylı olarak sorumlu

King's College London'ın siyaset bilimi uzmanlarından Peter R. Neumann, Erdoğan'ın doğrudan şiddet çağrısı yapmasa da Fransa'daki saldırılardan dolaylı olarak sorumlu olduğunu söyledi.
İngiltere'nin tanınmış üniversitelerinden King's College London'ın siyaset bilimi ve terör uzmanı Peter R. Neumann, Fransa'da düzenlenen İslamcı saldırılarla ilgili olarak Alman gazetesi Passauer Neuen Presse'ye yaptığı değerlendirmede "Bu cepheleşmeden Erdoğan da dolaylı olarak sorumluluk taşıyor" diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan şiddet eylemi çağrısı yapmasa da saldırıların yaşandığı bir siyasi iklimin oluşmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Neumann, Erdoğan'ın "sıcaklığı düşürmeyip yükselterek" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bilinçli olarak çatışmayı tercih ettiği değerlendirmesi yaptı. Erdoğan'ı "popülist" olarak nitelendiren Neumann, Erdoğan'ın taraftarlarından puan toplamak için bu yolu tercih ettiğini söyledi.
Neumann, "Erdoğan'ın siyasi hesabı, bu tartışmaya katıldığında ve Müslüman dünyasının bir kısmında konumunu yükselttiğinde, bunun taraftarlarından puan topladığı yönünde" şeklinde değerlendirmesini sürdürdü.
Almanya'da 600 binden fazla tehlikeli İslamcı olduğunu ve benzer saldırıların Almanya'da da olabileceğini vurgulayan Neumann, şu anda Fransa'ya odaklanıldığını, ancak bunun "Almanya'daki Fransız kuruluşlarına saldırı olmayacağı" anlamına gelmediğini sözlerine ekledi. Neumann, Almanya'da da tehlikenin "büyük" olduğuna dikkat çekti.
Neumann, Fransa'daki eylemlerin özellikle "vahşice" olması ve bir kısmının da kilisede meydana gelmesini ise "Bunun cihatçı teolojik bir açıklaması var: Muhammed Peygamber'le dalga geçilirse bunun cezası kafa kesmek. Ayrıca cihatçılar, yıllar içinde bu barbarca işlenen cinayetlerin panik ve korkuya yol açtığını öğrendi" sözleriyle değerlendirdi. Neumann, Fransa'daki eylemlerin amacının korku yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi.
KNA/HS,JD
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Yazarlar Birliği PEN, Erdoğan ve bazı Müslüman liderlerin Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmen Paty ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. PEN, liderlerin hak ve özgürlükleri hedef aldığına dikkat çekti.
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