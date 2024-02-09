Netanyahu’nun Refah'ı tahliye planına tepki yağıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Refah'a operasyon planı ve sivillerin kentten tahliyesi için talimat vermesi sert uluslararası tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Hamas’ın 7 Ekim saldırılarına yanıtının abartılı olduğu ve Refah'a yönelik sivilleri dikkate almayan bir askeri operasyonu desteklemeyeceklerini açıklamasının ardından İsrail'in Refah planına tepkiler sürüyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun operasyonu Refah'a genişletme ve bölgedeki sivilleri tahliye planına sert tepki göstererek bu planın "Filistinlileri evlerinden atma" girişimi olduğunu söyledi.

"Hem İsrail hem ABD sorumlu olur"

Abbas planın sonuçlarından hem İsrail hem de ABD yönetimini sorumlu tutacağını belirtti. Filistin yönetiminden yapılan açıklamada BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunularak "İsrail'in bu adımı bölgede ve dünyada barış ve güvenliği tehlikeye atıyor. Bütün kırmızı çizgiler geçildi" denildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Başbakan'ın İsrail ordusuna Refah'taki sivilleri tahliye etme ve Hamas güçlerini yok etme konusunda çifte bir plan hazırlaması için talimat verdiği belirtilmişti. Açıklamada Hamas'ın dört taburunun Refah'ta olduğu ve İsrail'in İslamcı militanları yok etme hedefine bu taburlar orada olduğu sürece ulaşamayacağı belirtildi.

BM'den uyarı: Siviller göçe zorlanamaz

Yardım kuruluşları İsrail ordusunun Refah'a taarruzu halinde ölü sayısının çok yüksek olacağı konusunda uyarıyor. Kuruluşlar Mısır sınırına yakın kentteki insani krize dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail'in Refah'ta ilerleme planlarının "alarm verici" olduğunu söyleyerek "zaten insani bir kabus olan durumu daha da kötüleştireceğini" kaydetti.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Refah'taki sivillerin korunması gerektiğine dikkat çekerek BM'nin sivillerin zorla göç ettirildiğini görmek istemediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de "Refah'ta büyüyen bir endişe ve panik hakim. İnsanlar Refah’tan nereye gideceğini bilmiyor" dedi.

Refah'taki Filistinlilerin birçoğu Mısır sınırında kendi yaptıkları derme çatma çadırlarda barınmaya çalışıyor Fotoğraf: Bashar Taleb/APA Images/picture alliance/ZUMA Press Wire

İsrail'in Refah ile ilgili adımı, Netanyahu'nun Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes teklifini reddetmesinden iki gün sonra geldi.

Refah, Gazze'ye yönelik saldırılarını güneye kaydıran İsrail askeri harekâtının odak noktası haline geldi. Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun yarıdan fazlası Refah'a sığınmış durumda. Refah'taki Filistinlilerin birçoğu Mısır sınırında kendi yaptıkları derme çatma çadırlarda barınmaya çalışıyor. İnsani yardım kuruluşları İsrail'in Refah'ta ilerlemesinin bir milyondan fazla kişinin sıkışıp kaldığı bölgede kitlesel ölümlere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kuruluşlar insani yardımların çökme tehlikesi altında olduğunu belirtiyor.

Diğer taraftan Mısır’ın da son iki haftada Gazze ile sınırında güvenliği sağlamak ve Filistinlilerin Mısır'a geçişini engellemek için bölgeye 40 tank ve personel taşıyan zırhlı araçlar gönderdiği bildiriliyor.

rtr, AFP / SSB, BK

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