Netanyahu'dan Lübnan'da ateşkes çağrılarına ret

İsrail'in Batılı müttefikleriyle birlikte hazırladığı ateşkesi reddetmesi, Beyaz Saray ve Fransa'nın tepkisini çekti. Askerlere "tüm gücüyle savaşma" emri veren Netanyahu, bugün BM Genel Kurulu'nda konuşacak.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünden uluslararası topluma hitap edecek. Netanyahu, TSİ 16:00'da başlayacak olan sabah oturumunda konuşma yapacak olan üçüncü lider olacak.

Netanyahu'nun merakla beklenen konuşmasından saatler önce ise İsrail, Lübnan'da 21 günlük ateşkes ilan edilmesi yönünde çaba sarf eden Batılı müttefiklerinin önerisini reddetti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çarşamba günü New York'ta bir araya gelmesinin ardından ABD ve Fransa'nın de aralarında yer aldığı bir grup ülke dün ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Ateşkes önerisini geri çeviren Netanyahu, ayrıca İsrail ordusuna "zafere kadar tüm gücüyle savaşmaya" devam etme emrini verdiğini söyledi. Netanyahu, öneriyi reddetmesine rağmen "İsrail, ABD'nin çabalarına müteşekkir, çünkü ABD'nin bölgede istikrar ve güvenliği sağlama yönündeki rolü vazgeçilmezdir" dedi.

BM Genel Kurulu'ndaki ilk konuşmalardan birini yapan ABD Başkanı Joe Biden, tüm taraflara ateşkesi kabul etme çağrısında bulunmuştu Fotoğraf: Mike Segar/REUTERS

"Netanyahu ile hazırlamıştık"

Beyaz Saray da İsrail'in "büyük bir dikkat ve çaba" ile hazırladıkları öneriyi reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "Eğer özellikle de İsraillilerle görüşmelerimizin ateşkes çabasını desteklediğine inanmasaydık, bu açıklamayı yapmaz, bu konuda çaba sarf etmezdik" diye konuştu.

Macron ise Netanyahu'nun ateşkesi reddetmesinin "bir hata" olduğunu ve bölgede gerilim tırmandığı takdirde sorumluluğu kendisinin üstlenmesi gerekeceğini söyledi. Macron, önerinin Netanyahu ile birlikte hazırlandığına da dikkat çekti.

Ortak ateşkes önerisinde Lübnan'daki durumun "hoşgörülemez" bir hâle geldiği ve söz konusu durumun "ne İsrail ne de Lübnan halklarının çıkarına olduğu" belirtiliyor.

"Kimsenin çıkarına değil"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü New York'ta İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın İsrail temsilcisine "Gerilimin artması, hedefe ulaşmayı daha da zor kılmaktan başka işe yaramayacaktır" dediği belirtildi. Blinken'ın olası bir ateşkesin "sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmesine imkan tanıyacağını" söylediği de ifade edildi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den 8,7 milyar dolar değerinde bir askeri destek paketi aldıklarını açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından İsrail'in geleneksel müttefiği ABD'nin, İsrail'i ateşkese zorlamak için askeri yardımları koz olarak kullanmadığı yorumları yapıldı.

17 Ağustos'ta Kudüs'te düzenlenen Netanyahu karşıtı protestoda, "Biz hükümetimiz değiliz" yazılı bir pankart da taşınmıştı Fotoğraf: Saeed Qaq/Anadolu/picture alliance

118 bin kişi yerinden edildi

İsrail'in geçen hafta savaşı kuzeye taşıma kararını açıklamasının ardından Lübnan'a düzenlemeye başladığı saldırılar, savaşın bölgede yayılabileceği endişesini artırıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Çarşamba ile Perşembe akşamı arasında İsrail saldırıları sonucu 92 Lübnanlı'nın öldüğünü, 153'ünün ise yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar kapsamında bin 500'ü aşkın kişi öldü. Pazartesi gününden beri ölen kişi sayısı ise 700'den fazla.

Uluslararası Göç Örgütü’nün aktardığı verilere göre, geçen hafta Lübnan’daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 118 bin kişi evini terk etti.

Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıların yanı sıra İsrail bu hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da dört kez hedef aldı. Hizbullah, son saldırıda Hizbullah'ın İHA teçhizatından sorumlu olan Mohammed Srur'un öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, başkente düzenlediği saldırıların "nokta vuruşları" olduğunu söylüyor. İsrail ordusu askerlerinden Lübnan'a düzenlenecek olası bir kara harekâtına da hazırlıklı olmalarını istedi.

Reuters, AFP / BÜ, HS

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